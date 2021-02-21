أنباء عن تسريب بيانات مستخدمي كلوب هاوس والتطبيق يرفض التعليق

المصدر: وكالات

أكد تطبيق كلوب هاوس أنه يعمل على إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريب للبيانات، وذلك بعد أنباء عن تعرض التطبيق العالمي لاختراق وسرقة بيانات المستخدمين.

وأضاف كلوب هاوس أنه يخطط للعمل مع شركة مختصة بتأمين بيانات المستخدمين.

ورفض تطبيق كلوب هاوس التعليق على تقارير تتحدث عن تسريب بيانات مستخدميه.

وأظهر تقرير حديث نشرته شركة آب آني للاستشارات وصول عدد مرات تنزيل تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد كلوب هاوس إلى أكثر من 8 ملايين مرة، رغم أنه لم يتم طرح التطبيق رسمياً ومازال في طور "الدعوة فقط".

وكان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى أول فبراير الحالي 3.5 ملايين مرة فقط، ثم وصل إلى 8.1 مليون مرة يوم 16 فبراير لحالي.

ويعود هذا النمو القوي للتطبيق، إلى ظهور عدد من الشخصيات الشهيرة ضمن قائمة مستخدميه مثل إيلون ماسك مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وخدمات الفضاء سبيس إكس، ومارك زوكربيرغ مؤسس ورئيس شركة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كما أشار تقرير آب آني أنه تم تنزيل التطبيق 2.6 مليون مرة إضافية من إجمالي مرات التنزيل في الولايات المتحدة وهو ما يشير إلى الجاذبية العالمية للتطبيق.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق كلوب هاوس لا يعلن رسميا أرقام مرات التنزيل ولا عدد مستخدميه المسجلين لكن الرئيس التنفيذي للشركة المطورة له بول دافيسون قال في يناير الماضي إن عدد مستخدمي التطبيق زاد بمقدار مليوني مستخدم نشط أسبوعياً، وهو ما يشير إلى أن عدد المستخدمين شهرياً وإجمالي عدد المستخدمين أكبر من ذلك بكثير.

وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد مستخدمي التطبيق المسجلين يتراوح بين 6 و10 ملايين مستخدم.

وكان تقرير صادر عن مرصد ستانفورد للإنترنت، كشف عن وجود عيوب أمنية في تطبيق Clubhouse الاجتماعي، الذي بات من أكثر التطبيقات إقبالاً وتحميلاً في العالم حالياً.

وقال التقرير إن التطبيق الصيني يراجع ممارسات حماية البيانات بعد تقارير عن احتوائه عيوبا أمنية تركت بيانات المستخدمين عرضة للوصول من الحكومة الصينية.

من جهتها، ردت إدارة التطبيق على التقرير قائلة إنه بالرغم من أنه اختار عدم إتاحة التطبيق في الصين، فقد وجد بعض الأشخاص حلاً لتنزيل التطبيق، ما يعني أنه يمكن نقل المحادثات التي كانوا جزءا منها عبر الخوادم الصينية.