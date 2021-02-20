التلال الصغيرة بطاريات تخزين ضخمة

المصدر: إعداد: نهى حوا

مشكلة الطاقة المتجددة هي أن الشمس لا تشرق دائماً والرياح لا تهب على الدوام، فيما لا يزال استخدام البطاريات مكلفاً نسبياً لتخزين الطاقة، لكن شركة ناشئة مقرها في المملكة المتحدة تعمل الآن على طريقة جديدة لتخزين الطاقة باستخدام الجاذبية على التلال.

وفقاً لموقع «فاست كومباني»، الأمر أشبه بمصانع الطاقة الكهرومائية التي تضخ المياه إلى أعلى في الجبال عندما تكون الطاقة رخيصة، ثم تطلقها عنه الحاجة لتدوير التوربينات وتوليد المزيد من الكهرباء. ولكن في حين بناء سد ضخم يمكن أن يستغرق عقوداً ويكون منطقياً من الناحية الاقتصادية في تلال شديدة الانحدار، فإن مشروع شركة «راي انرجايز» الجديد هو عبارة عن نظام مبني على تلال أصغر، مما يجعله ممكناً في المزيد من المناطق.

تقول الشركة إن النظام الجديد يتميز بتأثير بيئي أقل ووتيرة بناء أسرع. وبدلاً من استخدام المياه، يضخ النظام الجديد سائلاً أكثر كثافة بمرتين ونصف مما يعني إمكانية تخزين الكمية نفسها من الطاقة على تلة أصغر. ويمكن وضع التكنولوجيا في مناجم مهجورة ونقل السائل إلى الأعلى والأسفل عبر أنابيب تحت الأرض حتى لا تكون مرئية في المناطق الأكثر نقاءً.

تؤكد الشركة أنه اعتماداً على تكلفة الطاقة المتجددة في منطقة معينة، يمكن أن يكون للتكلفة الإجمالية للطاقة المتجددة بالإضافة إلى نظام التخزين الجديد القدرة بالفعل على المنافسة مع الطاقة من محطة توليد طاقة جديدة تعمل على الغاز.