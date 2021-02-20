خشب شفاف ومُوفر للطاقة

المصدر: إعداد: نهى حوا

طوّر علماء في جامعة ماريلاند الأمريكية، خشباً شفافاً يشكل مصدراً واعداً للتطبيق في المباني التي تريد توفير الطاقة، ناشرين بحثهم في مجلة «ساينس ادفانسز» الأمريكية، تحت عنوان «تصنيع خشب شفاف كبير الحجم وقابل للنقش بمساعدة الطاقة الشمسية».

ووفقاً لموقع «الكترك»، يمكن أن يحل هذا الخشب الشفاف محل زجاج النوافذ، حيث يوفر عازلاً أفضل بكثير من النوافذ الزجاجية، بالإضافة إلى كون الخشب الشفاف أكثر متانة.

استخدم الباحثون في إنتاجه طريقة جديدة نظيفة وسهلة. فالخشب يتكون من ألياف دقيقة من السيلولوز، والليغنين الذي يربط الألياف ببعضها بعضاً. وهذا الليغنين يحتوي على جزيئات تسمى حامل لوني، تجعل لون الخشب بنياً.

في السابق، حاول العلماء إزالة الليغنين مستخدمين مواد كيميائية خطرة ودرجات حارة عالية، أما في الطريقة الجديدة فقد عمدوا إلى تغيير الليغنين بدلاً من إزالته، أما طريقتهم فكانت على الشكل الآتي:

استقدموا ألواحاً خشبية وقاموا بطليها بمحلول بيروكسيد الهيدروجين باستخدام فرشاة عادية، ثم تركها في الشمس أو تحت مصباح الأشعة فوق البنفسجية لمدة ساعة تقريباً، فقام البروكسيد بتبييض حامل اللون البنى، تاركاً الليغنين سليماً، فتحول الخشب إلى اللون الأبيض. بعدها، غرسوا مركب ايبوكسي قوي شفاف مصمم للاستخدام البحري، فملأ الفراغات والمسام في الخشب ثم تصلب، محولاً الخشب الأبيض إلى شفاف. قال العلماء إن الخشب المصنوع بتلك الطريقة شفاف بنسبة 90%.