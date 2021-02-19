لافتة صغيرة لتجنب فقدان الوصول إلى "واتس آب"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تطبيق "واتس آب" عن البدء في عرض لافتة صغيرة مستطيلة الشكل فوق قائمة الدردشات خلال الأسابيع المقبلة، تشتمل على معلومات عن تحديث السياسة المقبل.

وأوضح أنه يتعين على جميع مستخدمي "واتس آب" الموافقة على تحديث السياسة الجديدة بحلول 15 مايو لتجنب المخاطرة بفقدان الوصول إلى التطبيق، وذلك وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ولفت إلى أن التحديث مرتبط بتغييرات السياسة اللازمة للسماح للمستخدمين بإرسال رسائل للشركات على التطبيق فقط.

وقال "واتس آب" في منشور أمس: "اليوم نشارك خططاً محدثة لكيفية مطالبة مستخدمي التطبيق بمراجعة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. واجهنا سابقاً قدراً كبيراً من المعلومات الخاطئة حول هذا التحديث ونواصل العمل بجد لإزالة أي ارتباك. وفي الأسابيع المقبلة، سنعرض لافتة في "واتس آب" توفر المزيد من المعلومات التي يمكن للأشخاص قراءتها وفقاً لسرعتهم الخاصة".

وسيحمل الإشعار رسالة تقول: "نحن نقوم بتحديث الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. انقر للمراجعة".

وسيؤدي النقر فوق "مراجعة" إلى عرض ملخص أعمق للمستخدمين لقراءته قبل المتابعة إلى الصفحة التالية، حيث يمكنهم النقر فوق الزر "قبول".

وأكد "واتس آب" أنه بعد 15 مايو، لا يزال بإمكان المستخدمين الذين لم يقبلوا الشروط تلقي المكالمات والإشعارات لفترة قصيرة، لكنهم سيحتاجون إلى الموافقة على التحديث ليتمكنوا من قراءة الرسائل أو إرسالها.

ووُجّه رد فعل عنيف إلى الشركة بسبب إعلانها المربك عن التحديث الشهر الماضي، ما أسفر عن ارتباك ومخاوف بشأن الخصوصية بين بعض المستخدمين.

ونتج عن هذه الخطوة الخاطئة من عملاق الدردشة الشهير قصة أكثر تعقيداً مما كان ينبغي أن تكون عليه في أي وقت مضى.

وتتضمن البيانات الأخرى التي يمكن مشاركتها مع "فيسبوك": عنوان IP الخاص بك وتفاصيل المتصفح واللغة والمنطقة الزمنية.

ومع ذلك، لا يستطيع "واتس آب" و"فيسبوك" قراءة المحادثات الشخصية أو الاستماع إليها على "واتس آب"، لأنها مشفرة من طرف إلى طرف.

واتخذ العديد من مستخدمي "واتس آب" خطوة جذرية بالتخلي عن التطبيق، معتقدين أنهم على وشك إجراء محادثاتهم الشخصية والصور الموجودة بداخلها مشتركة مع موظفي "فيسبوك".

وخسر "واتس آب" ملايين المستخدمين الذين بدأوا في استخدام تطبيقات الدردشة المنافسة مثل "تلغرام".

ونشر "واتس آب" منشوراً في 15 يناير لإزالة الالتباس والمعلومات المضللة، والكشف عن تأجيل الموعد النهائي للموافقة على الشروط والأحكام من 8 فبراير إلى 15 مايو.