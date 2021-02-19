تطبيق جديد ينضم إلى مسرعة جوجل للأعمال الناشئة

المصدر: دبي - البيان

أعلن تطبيق 360VUZ لتقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة، عن انضمامه إلى برنامج «مسرعة جوجل للأعمال الناشئة»، والذي أطلقته شركة جوجل لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامجها الإقليمي «انطلق بقوة مع جوجل» الذي يهدف إلى تسريع عجلة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.

ووصل عدد طلبات المشاركة في البرنامج إلى أكثر من 500 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم اختيار 10 شركات ناشئة فقط من ضمنها 360VUZ بهدف حلّ مجموعة من التحديات في عدة مجالات منها الصحة والسفر وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

وسيتم طرح أكبر التحديات التي يواجهها التطبيق خلال البرنامج، لتتم مناقشتها مع خبراء اختصاصيين في المجال نفسه من شركة جوجل لإيجاد الحلول المناسبة. وسيبدأ انعقاد جلسات إرشادية لشركة 360VUZ حول التحديات التقنية والتجارية بالإضافة إلى ورشات عمل حول تقنيات تعلّم الآلة وتصميم المنتجات وتجارب المستخدمين واكتساب العملاء وتطوير المهارات القيادية للمؤسسين.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي في 360VUZ: «يسرنا اختيار التطبيق للمشاركة في الإصدار الأول من برنامج «مسرعة Google للأعمال الناشئة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونسعى من خلال مشاركتنا في البرنامج ودعم الخبراء إلى تعزيز منصتنا للوصول إلى آفاق عالمية جديدة وتوسيع نطاق أعمالنا.

وبالإضافة إلى التوجيه والدعم الفني، يتضمن برنامج «مسرعة جوجل للأعمال الناشئة» أيضًا دورات بحث وورش عمل بهدف التركيز على تصميم المنتجات واكتساب العملاء وتطوير القيادة للمؤسسين. ويستهدف البرنامج الشركات التقنية الناشئة، مع معايير تستند إلى عدة عوامل، بما في ذلك التحديات التي تواجه الشركات وكيفية تقديم تجربة قيمة للمستخدمين، بالإضافة إلى عزمهم على توظيف تكنولوجيا تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي في المنتجات والخدمات للمساعدة في حل التحديات والنمو على المدى الطويل.

وتم إنشاء تطبيق 360VUZ في عام 2017 على نطاق عالمي بهدف ربط المستخدمين في أكثر من 25 دولة ليشهد زيادة كبيرة في عدد تفاعل المستخدمين وتحقيق إيرادات شهرية قياسية أخيراً. ووصل مجموع الاستثمارات الكلي لشركة 360VUZ إلى 8.4 ملايين دولار، حيث يدعمها عدد من الشركات الاستثمارية ومن المستثمرين الاستراتيجيين حول العالم.