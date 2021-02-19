طيف واسع من نماذج الأعمال الجديدة في العصر الرقمي

المصدر: دبي- البيان

يمتلك العصر الرقمي العناصر اللازمة التي تمنحه القدرة على تحويل المجتمع، وقد أدى انتشار الجيل الخامس حول العالم إلى توفير طيف واسع من نماذج الأعمال الجديدة.

وتأتي تقنيات وخدمات الجيل الجديد، بالتزامن مع التحديات على مستوى خدمات الاتصال المتطورة والأداء الفائق، الأمر الذي يؤكد حاجة مزودي خدمات الاتصال للحصول على تقنيات فعالة ومرنة تتوافق مع الاحتياجات التي ستفرضها هذه الخدمات الجديدة.

وقال زوران لازاريفيتش، رئيس قسم التكنولوجيا في «إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا»: إن هناك حاجة في عصر التحول الرقمي للصناعة إلى توفير حلول فعالة للتعامل مع الخدمات التي تحتاج إلى نطاق ترددي عالٍ وزمن انتقال منخفض أو موثوقية فائقة في وقت واحد. سيكون لهذه الخدمات الجديدة متطلبات أداء مختلفة/ فريدة، تتميز بمستوى الوفاء بالالتزامات المرتبطة باتفاق مستوى الخدمة. وعلى هذا الأساس يحتاج مزودو خدمات الاتصال إلى الكفاءة اللازمة، لضمان الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة مع إنشاء منظومة متكاملة تمتد عبر شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) والشبكة الأساسية وشبكات النقل. وتعد القدرة على مراقبة الأداء والتحكم فيه على مستوى الوصول اللاسلكي، الجزء الأكثر أهمية، حيث تظهر مدى حيوية حل تشريح شبكات الوصول اللاسلكي من الجيل الخامس.

وأضاف أن حل تشريح الشبكات يتيح إمكانية الملاحظة المدركة للشرائح وتقسيم المورد الراديوي الديناميكي على مستوى 1 مللي ثانية، مع ضمان جودة الخدمة وتحسين وظيفة تزامن الشرائح. وبهذه الطريقة، يمكن لمزودي الخدمات تقديم شرائح من الجيل الخامس، مرتبطة باتفاق مستوى الخدمة لدفع الابتكار في مجال التصنيع الذكي والرعاية الصحية والألعاب عبر الإنترنت، وغيرها من المؤسسات الناشئة وحالات استخدام النطاق العريض المتنقل.

ويعتمد تشريح شبكة الوصول اللاسلكي على مستوى استثمارات شبكة الجيل الخامس الحالية، مع ضمان التخصيص الفعال لموارد الراديو المحدودة، لإنشاء خدمات من المستوى التالي مع ضمان الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة، كما سيؤدي تشريح شبكة الوصول اللاسلكي إلى تقصير وقت الوصول إلى السوق إلى حد كبير وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية لمقدمي خدمات الاتصال عند تقديم الخدمات الجديدة.

وأوضح: إنه عند تقديم الخدمات الجديدة، يركز مزودو الخدمة في البداية على الواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR) والألعاب السحابية وحالات الاستخدام الأخرى المستندة إلى النطاق العريض المتنقل في قطاع السوق الاستهلاكية. مع تطور تقنية تشريح الشبكة على نحو متكامل، ستستمر حالات الاستخدام في النمو من حيث العدد والتعقيد، وتتضمن الأمثلة في قطاعات المؤسسة المراقبة الذكية والتشغيل الآلي في الوقت الفعلي والتشغيل عن بُعد، وقد لوحظ اهتمام قوي بالشرائح المصممة خصيصاً لقطاع الخدمات المالية في بعض البلدان الآسيوية.

ومع زيادة عدد الشرائح المصممة لحالات الاستخدام المختلفة، ستظهر المزيد من التحديات، التي ستتطلب تنسيقاً شاملاً للشرائح مع اعتماد الأتمتة لإدارة دورة حياة الشريحة. ويُعد تنسيق شريحة الوصول اللاسلكي جزءاً من تنسيق الشرائح على نحو متكامل، ما يتيح أتمتة مهام إدارة دورة حياة الشريحة مثل توفير الشرائح والتفعيل والإشراف وضمان الخدمة. ويتيح حل تشريح شبكة الوصول اللاسلكي لمزودي الخدمة تقديم معالجة متمايزة للخدمات الجديدة مع خدمات فائقة الجودة وإدارة الموارد الراديوية للوفاء باتفاقية مستوى الخدمة، كما يسهم حلنا القابل للتطوير والمرن في دعم عدد متزايد من حالات استخدام التشريح مع وقت أسرع للتسويق.