ثغرات أمنية في تطبيق "كلوب هاوس" تهدد خصوصية المستخدمين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الخبير التقني السعودي عبد العزيز الحمادي ان تطبيق "كلوب هاوس" يحتوي على ثغرات أمنية تهدد خصوصية المستخدمين، مشيراً إلى ان التطبيق لايزال في بدايته، فهو عرضة لاختراقات أمنية كبيرة.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن تطبيق كلوب هاوس مثل غيره من التطبيقات من الممكن ان يحتوي على ثغرات أمنية لأن التطبيق في بداياته، فقد وجدت ثغرات أمنية في بعض التطبيقات الحديثة الأخرى ومنها تطبيق سيغنال.

وتوقع الحمادي ان تكثر ثغرات التطبيق في الأيام المقبلة سواء من الصين أو من داخل أمريكا.

وأوضح ان التطبيق قد يحتوي على اختراقات خارجية حيث ان التطبيق لايزال في بدايته فهو عرضة للاختراقات، مشيرا إلى انه لن يكون في مأمن بشكل كبير.

وكشف أن التطبيق له مخاطر من ناحية عدم ضمان الخصوصية بشكل كامل ، حيث ان من سياسة التطبيق أنه يحق له تسجيل صوت المستخدم ومن ثم استخدامه في أي قضايا أمنية لاحقة في المحاكم، مشيراً إلى اعتراف التطبيق بذلك في سياسته بقولهم انه يتم تسجيل الصوت بطريقة مؤقتة، لذلك فالتطبيق يخترق خصوصية المستخدم بكل سهولة .

وأضاف انه لا يمكننا القول ان التطبيق آمن بطريقة كبيرة او بشكل آمن مقارنة بغيره من التطبيقات، مشيرا إلى أنه على الرغم من ان سياسة التطبيق كانت تحذر من يقوم بنشر أو تصوير الشاشة بملاحقته ومحاسبته قانونيا إلا ان ذلك صعب جداً أن يتحقق فعلياً.

وكشف الحمادي أن تطبيق سناب شات كان يتبع السياسة نفسها من قبل ، لكن وجدنا من يقوم بتصوير الشاشة ونشرها ، ولكن كلوب هاوس أكثر خطورة في ذلك ، لأن سناب شات يحذرك من انه هناك شخص يقوم بتسجيل الشاشة ، لكن كلوب هاوس لا يقوم بذلك ، فمن الممكن ان يتم تسجيل صوتك من أي أحد داخل التطبيق واستخدامه.

وكشف تقرير صادر عن مرصد ستانفورد للإنترنت، عن وجود عيوب أمنية في تطبيق كلوب هاوس الذي بات من أكثر التطبيقات إقبالاً وتحميلاً في العالم حالياً.

وقال التقرير إن التطبيق الصيني يراجع ممارسات حماية البيانات بعد تقارير عن احتوائه عيوبا أمنية تركت بيانات المستخدمين عرضة للوصول من الحكومة الصينية.

من جهتها، ردت إدارة التطبيق على التقرير قائلة إنه بالرغم من أنه اختار عدم إتاحة التطبيق في الصين، فقد وجد بعض الأشخاص حلاً لتنزيل التطبيق، ما يعني أنه يمكن نقل المحادثات التي كانوا جزءا منها عبر الخوادم الصينية.

وتعهدت الشركة في بيان لها، بأنها ستقوم خلال 72 ساعة بإدخال تغييرات لإضافة المزيد من التشفير والكتل، "لمنع عملاء من إرسال الأصوات إلى الخوادم الصينية".