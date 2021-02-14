هواوي تُطلق سماعات جديدة بمواصفات نوعية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هواوي مؤخراً سماعات HUAWEI FreeLace Pro الجديدة بحزام حول الرقبة وتقنية إلغاء الضجيج في دولة الإمارات.

وتتميز تلك السماعات الجديدة بعمر بطارية طويل يصل إلى 24 ساعة وميزة إلغاء الضجيج النشطة بميكروفون مزدوج إلى جانب الشحن والاقتران السريعين لتقديم تجربة مستخدم مطورة. كما أنها ورثت التصميم والمظهر الأنيقَين لسماعات HUAWEI FreeLace السابقة وتمتاز بتحسينات بارزة في جودة الصوت.

وتعد سماعات HUAWEI FreeLace Pro إضافة رائعة إلى مجموعة أجهزة هواوي الصوتية. وتشمل المجموعة الصوتية الكاملة على ميزة الستيريو الحقيقي اللاسلكية ومنها سلسلة HUAWEI FreeBuds التي تضم: سماعات HUAWEI FreeBuds 3 وHUAWEI FreeBuds 3i ومختلف أنواع سماعات HUAWEI FreeBuds Pro والسماعات اللاسلكية فوق الأذن HUAWEI FreeBuds Studio والنظارات الذكية HUAWEI X Gentle Monster II. وتشكل هذه المجموعة الصوتية الشاملة جزءاً من استراتيجية هواوي "Seamless AI Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي وتركز على إنشاء منظومة شاملة ومترابطة للأجهزة الذكية بهدف توفير تجربة مستخدم أكثر ذكاءً واتصالاً بشكل عام.

وستتوفر سماعة HUAWEI FreeLace Pro باللون الأسود Graphite Black والأخضر Spruce Green والوردي Sakura Pink والأبيض Dawn White بدءاً من 18 فبراير بسعر 399 درهما إماراتيا وستتوفر للبيع على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي ومتاجر تجربة عملاء هواوي وعدد من المتاجر الإلكترونية ومتاجر تجزئة مختارة في دولة الإمارات.