جهاز محمول يعالج الألم المزمن

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«إياسو ألترا» جهاز علاجي يريح من آلام الجسم مستخدماً عدداً من التقنيات وبدون أية أدوية وعقاقير، وقد وصفه موقع «يانكو ديزاين» ضمن مقال حوله بالمناسب للقرن الـ21.

وقامت شركة «ويلز كير» في لوس أنجليس بتطوير «إياسو ألترا» على شكل وسادة شفاء أكبر حجماً تستعين بمزيج العلاج بالليزر البارد و«الليد» الأزرق العلاج بالحرارة والتدليك عبر الذبذبات لشفاء الألم المزمن. وبدلاً من معالجة الآلام عبر تخدير المستقبلات العصبية على غرار ما تفعله مسكنات الألم، فإنها تعيد تأهيل الجسم عبر شفاء الأنسجة وخلايا البشرة المسؤولة عن الألم.



وقد بدأت فكرة الجهاز عام 2018 على شكل «حصى علاجية» تخفف الألم يمكن وضعها على مواقع الجسم المصابة لتحفيز إعادة تجديد الأنسجة، إلا أنها مع الوقت اكتسبت ثقة الرياضيين والمولعين باللياقة والأطباء لما توفره من راحة للآلام المزمنة وبلا أدوية.