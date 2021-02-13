شراشف معقمة ذاتياً لا تحتاج للغسل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«كريستيان شافن» شرشف سرير يعالج مشكلة الاتساخ على المستوى الجزيئي بفضل المادة الفريدة من نوعها التي صنع منها والتي تساعد على التنظيف الذاتي التلقائي وقتل الكائنات الميكروسكوبية ومنع انتشار الروائح.

الشرشف مصنوع 100 بالمئة من القطن العضوي ويأتي معالجاً وفق موقع «يانكو ديزاين» بمادة «البوليجيين» ذات التركيز المتدني الموجود فيها من كلورايد الفضة المتسم بخصائص مقاومة للميكروبات. وتعمل المادة كمعقم طبيعي مستخدمة إيونات الفضة لتفكيك الجراثيم ومنع التعفن، كما أنها مادة غير متحللة بالماء.



قام المصممان تراين جوهانسن وصوفي كينغ من شركة «نورديفاكت» الدنماركية بتطوير شراشف «كريستيانشافن» من خلال اللجوء إلى تكنولوجيا صديقة للبيئة تعمد للتخلص من البكتيريا غير المرغوب بها كما الميكروبات والفطريات. وتمكن تلك العملية المستهلكين من اتباع أسلوب حياة مستدام وصحي يتيح استعمال الشراشف لوقت أطول ويوفر الوقت والماء والمنظفات المستعملة في الغسيل.