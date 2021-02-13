وسادة النعامة.. قيلولة في أي زمان ومكان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من كان ليقول إن إتقان فن القيلولة قد يتخذ شكل وسادة النعامة التي ابتكرتها شركة تحمل اسم «وسادة النوم الأصلية» وتعمل من منطلق جوهري يقول إن العالم يحتاج لأن يهتم بنفسه أكثر. الوسادة التي تشبه الشرنقة تحتضن الرأس والرقبة وتساعد على حجب وصول الضوء وتوفر نوعاً من الراحة القصوى لتساعد المرء على الانفصال قليلاً عن العالم وإغلاق عينيه، وفق ما أشار موقع «فيوتشريزم».



وتتيح الوسادة أيضاً خلق مساحة خاصة في أي وقت وأي زمان، إذ إن كل ما يجب فعله وضع الرأس بداخلها والتركيز على النوم. ويكتسب هذا المنتج طابعه الثوري من طريقة التصميم الفنية. ويشار إلى أنه مصنوع يدوياً من مزيج عالي الجودة يجمع بين اللزوجة والعناصر المطاطية كما حشوة الخرز الصغير المغلف لجيل المستقبل. وتتخذ الوسادة شكل دمع العين ومزودة فتحات للفم والأنف واليدين ما يجعلها تشبه الكهف الذي يخفي الرأس بداخله ويحجب ضجيج المحيط ويسرع عملية الغرق في النوم. واعتمدت الشركة المصنعة كذلك مبدأ الاستدامة بحيث إن المال الموظف لشراء الوسادات يذهب لمساعدة أحد المشاريع الصديقة للبيئة.