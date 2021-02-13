توربينات التوليب.. فن وطاقة كهربائية بلمسة فنية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بدأت تولد الطاقة الكهربائية في كل من كولومبيا وهولندا، إنها توربينات «ويند توليبس» الهوائية ذات التصميم الحركي الهوائي انسيابي الشكل الذي يجعلها صامتة وفعالة وقادرة على إنتاج الكهرباء بمعدل 50 بالمئة أكثر لأنها تغذي بعضها البعض بالتيارات الهوائية، كل ذلك وفقاً لدانييل فارب مخترع توربينات الهواء في شركة «فلاور توربينز».



ويعتبر فارب أن الاختراع سيغير قواعد اللعبة لأنه يعني إنشاء مزارع هوائية قائمة على التوربينات الصغيرة. وتتخذ الأخيرة شكل الزنابق المستدقة التي تأتي بألوان منسقة وأحجام متفاوتة تتراوح بين المتر والستة أمتار للمنشآت الصغيرة، كما يتم تصميم الزنابق الهوائية للقيام بوظيفة مزدوجة كتحفة فنية على سطح المنازل والمراكز التجارية والمدارس أو ناطحات السحاب.



ونالت شركة «فلاور توربينز» ومقرها نيويورك مع فرع أوروبي لها في هولندا والتي تملك براءات اختراع من غالبية دول العالم بما فيها أمريكا والصين، على جائزة الاستدامة الهولندية عام 2019. وأكد فارب إن الزنابق الهوائية تعمل بشكل جيد على الساحل والجبال والسهول وأينما وجدت الرياح القوية.