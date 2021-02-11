هواوي تعلن الفائزين في الإمارات في مسابقة المطوّرين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "هواوي" اليوم عن التطبيقات الفائزة في مسابقة هواوي للمطورين لنسخة عام 2020 في الإمارات العربية المتحدة، وهي مسابقة سنوية تقام من شهر سبتمبر وحتى ديسمبر 2020 في 12 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

أُنشئت مسابقة هواوي للمطوّرين انطلاقاً من رؤية "هواوي" لدعم المطوّرين من خلال مبادرات متنوّعة هدفها تحفيز المطوّرين الحاليين أو الجدد في المنطقة، وذلك عن طريق تقديم جوائز لتطبيقات الهواتف الذكية عالية الجودة المبنية على منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة كما تضع المسابقة المطوّرين في خضمّ عالم الابتكار حيث تمكّنهم من استخدام إمكانات منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة لإنشاء تجارب جديدة ومميزة لإفادة المستخدمين النهائيين.

مع أكثر من 4,900 مشاركة من جميع البلدان، تم اختيار الفائزين في مسابقة هواوي للمطورين نسخة عام 2020 بناءً على مجموعة شاملة من الاعتبارات.

أما معايير الاختيار الرئيسية، فقد استندت إلى شعبية التطبيق في السوق (عدد مرات التنزيل) ومدى تكامله مع منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة وكذلك مجموعة الخدمات التي يوفّرها. وتم اختيار الفائزين ضمن فئات مختلفة هي: الذهبية والفضية والبرونزية وتضمّنت المكافآت مبالغ مختلفة من الجوائز النقدية وقسائم الخدمات السحابية.

من جهته، قال كيث لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة: "يسرّ شركة هواوي أن تهنّئ الفائزين في مسابقة هواوي للمطوّرين لعام 2020 في الإمارات. وتعدّ الجودة والابتكار الذين شهدناهما في التطبيقات الفائزة دليلاً على الإمكانات التي توفرها منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة للمطوّرين والشركاء المحلّيين، مما يتيح لهم استخدام منصتنا المفتوحة والمرنة وإنشاء تطبيقات تلبي احتياجات المستخدمين في دولة الإمارات وتوفر لهم تجربة أفضل وأكثر سلاسة".

تسعة فائزين من مختلف الفئات في دولة الإمارات.

الجائزة الذهبية: تطبيق مؤسسة تاكسي دبي "DTC"

الجائزة الفضية: تطبيق "DU" من شركة Du Telecom وتطبيق "MATIC" لخدمات التدبير المنزلي وتطبيق VIU وهي منصة ترفيه مجانية.

الفئة البرونزية: تطبيق"Emirates NBD" لخدمات بنك الإمارات دبي الوطني وتطبيق "Fazaa" للخدمات والفوائد الحصرية للأعضاء وبرنامج مكافآت "GEMS Rewards" الحصري وتطبيق الترفيه "MBC Movie Guide" وتطبيق "Nashwan" المتخصص ببيع التذاكر الترفيهية.

وشهدت مسابقة مطوّري هواوي هذا العام مشاركات من مطوّرين ضمن مجموعة واسعة من المجالات، وسيؤدي نجاح المسابقة إلى إلهام المزيد من الشركاء لتطوير تطبيقاتهم على متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery. وتهدف مسابقة مطوّري هواوي إلى استكشاف وتطوير المواهب التي تمتلك القدرة على الابتكار بفعالية وتلعب دوراً مهماً في تعزيز تقنيات الشركاء داخل متجر تطبيقات هواوي الرسميHUAWEI AppGallery ، لتكون جزءا أساسيا من بناء منظومة مواهب هواوي.

علاوةً على ذلك، استثمرت هواوي مليار دولار أمريكي في برنامج "Shining-Star" لتوفير الحوافز للمطورين العالميين بشكل مستمر، وتشجيع المطورين على إطلاق تطبيقاتهم في متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery والتكامل مع منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة، وتلقى حتى الآن أكثر من 10 آلاف مطور حول العالم حوافز من برنامج "Shining-Star" على تطبيقاتهم المبتكرة.