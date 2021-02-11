فيسبوك تتحرك بعد فيديو مزيف لخطاب أوباما

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية عن مواجهة علماء من شركتي "مايكروسوفت" و"فيسبوك" الأمريكيتين لظاهرة خطيرة، ألا وهي "التزييف العميق" لمقاطع الفيديو.

أوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن شركتي "مايكروسوفت" و"فيسبوك" جمعتا علماء من الجامعات والمنظمات وعمالقة التكنولوجيا، من أجل ابتكار تقنية لاكتشاف "التزييف العميق"، في محاولة لمنع استخدامها لنشر الوسائط الخبيثة والمعلومات المضللة.

وحذر مجموعة من علماء الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، من أن أجهزة الكشف عن "التزييف العميق"، لا يزال من الممكن خداعها، ولعل أبرز مثال تزييف خطاب للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، يعتذر فيه عن أخطائه السابقة.

وأظهر الفريق كيف يمكن خداع أدوات الكشف عن طريق إدخال مدخلات ما يطلق عليها "الأمثلة المتناقضة" في طل إطار فيديو.

وأوضح العلماء في إعلانهم أن الأمثلة العدائية هي صور تم التلاعب بها، يمكن أن تجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي ترتكب خطأ، كما تعمل معظم أجهزة الكشف عن طريق تتبع الوجوه في مقاطع الفيديو وإرسال بيانات الوجه، التي تم اقتصاصها إلى شبكة عصبية، تجعل مقاطع الفيديو المزيفة العميقة مقنعة، لأنه تم تعديلها لنسخ وجه شخص حقيقي.

ويمكن لنظام الكاشف بعد ذلك تحديد ما إذا كان الفيديو أصليًا من خلال النظر إلى العناصر، التي لم يتم إعادة إنتاجها جيدًا في التزييف العميق، مثل الوميض، وفق "سبوتنيك".

واكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أنه من خلال إنشاء أمثلة معادية للوجه وإدخالها في كل إطار فيديو، أنه يمكنها التهرب حتى من أفضل أدوات الكشف.