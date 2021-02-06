أضواء ملونة تسرّع نمو المحاصيل

المصدر: إعداد: نهى حوا

صمم استديو فني مجسماً ضوئياً لمنطقة زراعية في هولندا بهدف مساعدة المحصول الزراعي على النمو. يتكون المجسم الذي يسمى «غرو» أو «نمو» من أضواء ملونة يفترض أنها تزيد من نمو النباتات وتقلص الحاجة لاستخدام المبيدات الحشرية بنسبة 50%.

ينقل موقع «سبرينغ وايز» عن استديو روزيغارد قوله إنه صمم المجسم ليتماشى مع المناظر الطبيعية وتفادي إحداث تلوث (إضاءة أو أصوات) باستخدام الضوء الأحمر والأزرق وفوق البنفسجية الموضوعة على مستوى منخفض نسبياً على الأرض. وتنبع من تلك المصابيح عالية الكثافة (الليد)، والتي تعمل بالطاقة الشمسية، أربع وصفات ضوئية مختلفة، وقد زعم الاستديو أن تلك الوصفات جاءت من أبحاث ودراسات علم الأحياء الضوئية وجدت أن مجموعة من الأطوال الموجية تعزز عمليات التمثيل الغذائي للنبات.