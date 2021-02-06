مساحة مكتبية في باحة الجيران الخلفية

المصدر: إعداد: نهى حوا

تطلق شركة أيرلندية ناشئة نموذجاً للعمل عن بُعد، بمكتب صغير يشبه الكوخ يمكن للناس استئجاره للاستخدام في باحتهم الخلفية أو إعادة تأجيره على طريقة «اير بي أن بي» إلى جيرانهم.

وفيما تصنع شركات أخرى مباني جاهزة يمكن لمالكي المنازل شراؤها كمساحة مكتب إضافي إلا أنها غالباً ما تكون باهظة الثمن، فإن النموذج الذي تطرحه شركة «نوكا» هو العضوية.

عند وضع النموذج المسمى «مساحة مكتبية قريبة»، في الباحة الخلفية، يأتي مجهزاً بمكتب وكرسي وخزانة واي فاي سريع وطاقة كهربائية وإضاءة وقفل ذكي وتبريد وتدفئة.

تتوقع الشركة أن يكون مستأجر «المكتب» في الباحة الخلفية لجاره، استئجار لفترة قصيرة، مثلاً لإجراء مكالمة على «زووم» مهمة أو لبضع ساعات.

يجري كل ذلك عبر تطبيق، فيما كثيرون يريدون استخدامه في منازلهم لإيجاد فسحة للتركيز، لكن الشركة تريد أيضاً تقديمه كخيار لأي شخص لديه باحة خلفية، لتأجير المساحة للجيران الذين قد لا يكون لديهم باحة خلفية. وقالت إنها تجري مباحثات مع شركات مهتمة في استئجار وحدات الباحة الخلفية لموظفيها، كما كانت تدفع سابقاً لمساحات عمل مشتركة للموظفين من شركات مختلفة عن بُعد في الماضي.