دقة خارقة في كاميرات السيلفي .. مواصفات الهاتف المذهل

المصدر: وكالات

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية ستطلق هاتف Vivo S9 في 6 مارس القادم حيث سيكون الهاتف أول هاتف من الشركة يقدم دقة خارقة في كاميرات السيلفي.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Vivo S9 سيصدر ب 2 كاميرا سيلفي الرئيسية منها ستكون بدقة 44 ميجا بيكسل، أما الثانية ستأتي مع عدسة فائقة الاتساع، بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية الأساسية ستأتي بدقة 64 ميجا بيكسل.

ويأتي هاتف Vivo S9 بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة لكاميرات السيلفي.

وسيعمل هاتف Vivo S9 بمعالج من نوع Dimensity 1100 من شركة ميديا تيك، حيث سيكون أول هاتف من الشركة يتم دعمه بهذا المعالج، بالإضافة إلى حصول الهاتف على تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G.

ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على بطارية بسعة أكبر من 4000 مللي أمبير في الساعة، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ومساحة تخزين داخلي 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

وكانت شركة فيفو قد أعلنت، رسميا، منذ ايام عن هاتفها الرائد +Vivo X60 Pro، والذي يأتي بأفضل معالج في عام 2021 وهو معالج Snapdragon 888، والذي جاء به هاتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومي الصينية.