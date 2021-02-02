تحذير من رابط خبيث على "واتسآب" في هواتف أندرويد

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر متحدث باسم "واتسآب" من تطبيق خبيث يخدع الأشخاص عند تنزيله ويرسل رسائل تصيد من خلال الأذونات الممنوحة من نظام التشغيل "أندرويد".

وقال المتحدث إن البرنامج الخبيث عبارة عن رابط يخدع المستخدم لتنزيل تطبيق مزيف يتصيد أيضا أجهزة الأصدقاء عبر "واتسآب".

وأضاف في حديثه لـ "ديلي ميل": "نحن نبلغ عن هذا لنوفر المجال الذي تستخدمه خدمة التصيد لاتخاذ الإجراءات والحماية من إساءة الاستخدام هذه. ونشجع الأشخاص بشدة على عدم تثبيت التطبيقات من مصادر غير موثوقة وعدم النقر على الروابط غير العادية أو المشبوهة. كما نشجع المستخدمين على الإبلاغ عن مثل هذه الرسائل في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من اتخاذ إجراء".

وانتشر رابط خبيث عبر مجموعات "واتسآب" التي تعمل على اجهزة تستخدم نظام التشغيل "أندرويد"، من شأنه أن يدخل القراصنة والمتسللين إلى الأجهزة واختراقها.

ويعمل الرابط الخبيث وفق آلية تلقي الرسالة، والنقر عليها في الجهاز. ثم يُطلب من المستخدم تفعيل مجموعة متنوعة من الوظائف والأذونات. وتقوم هذه بتنشيط قدرة خفية ما يعني أنه عندما يتلقى الهاتف رسالة "واتس آب"، فإنه سيرد على الفور برابط إلى موقع مخادع.

وتُرسل رسالة تلقائية مرة واحدة كل ساعة لتجنب أن تبدو وكأنها بريد عشوائي، وتتضمن معلومات "تنزيل التطبيق".

وصُمم عنوان URL المصاحب ليبدو وكأنه رابط “غوغل” لخداع المستلم، ومع ذلك فهو خدعة أخرى.

وإذا قام شخص ما بالنقر على الرابط، فسيجد موقعاً يعد نسخة مقنّعة من متجر “غوغل بلاي”، لكنه في الواقع مزيف.

ويطلب من الشخص تنزيل تطبيق يسمى "Huawei Mobile" وهذا ليس تطبيق هواوي حقيقياً وقد تم إنشاؤه بواسطة القراصنة، وفق موقع "المدن".