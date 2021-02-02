تحديث جديد لمحرك البحث "غوغل" يغني المستخدم عن أي تعب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية أنها طرحت أخيراً تحديثاً لمحرّك بحثها يغني المستخدم عن أي تعب، وسيكون متوفراً في الهواتف الذكية أو الحواسيب الشخصية والمحمولة على حد سواء.

وأفاد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "غوغل" أحدثت تعديلاً في نتائج بحثها، بحيث تقدم مزيداً من المعلومات عن الموقع الذي يرغب الشخص في زيارته لأول مرة قبل انطلاقه في الطريق.

وحدّدت "غوغل سيرش" "ثلاث نقاط" في محرّك البحث الخاص بها، بحيث تجمع لك من كل مواقع الويب، كل ما هو متوافر عن هذا الموقع من دون مجهود إضافي في البحث.

ولكن تلك الخاصية حتى الآن متاحة لمستخدمي "غوغل" في الولايات المتحدة الأمريكية، ومتوقع أن تدعمها لكل المستخدمين حول العالم في وقت لاحق.

وتستهدف تلك الخدمة تقديم معلومات محدثة وحقيقية حول المكان، الذي يرغب الشخص في زيارته.

ولكن يتطلب هذا الأمر أن يكون اتصالك بالموقع مؤمناً عبر امتداد HTTPS، حتى يتمكن من توفير معلومات موثوقة وآمنة عبر خدمة بحث "غوغل".