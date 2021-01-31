الكشف عن الرسالة المخادعة والفيروس الذي يخترق هاتفك عبر واتساب

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت تقارير تقنية حديثة من الاختراقات الكثيرة لهواتف المستخدمين عبر برنامج واتساب، وبالأخص في الهواتف التي تعتمد نظام أندرويد، حيث يستغل الهاكرز ثغرة أمنية لتثبيت برامج خبيثة سرا على الهاتف والإيقاع بالضحية وجهات اتصاله.

وكشف خبير التقنية لوكاس ستيفانكو ثغرة أمنية في نظام أندرويد تتيح تمرير رسالة تحوي برامج خبيثة، تنقل المستخدم بعد النقر عليها إلى تطبيق «مزيف» لربح الأموال، عبر توجيهه إلى موقع يشبه «جوجل بلاي». وفور إعطاء الأذونات المطلوبة تكرر الدودة الخبيثة الرسالة الاحتيالية بشكل خفي إلى جهات الاتصال، وذلك وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ومحتوى الرسالة هو: «حمل هذا التطبيق وفز بهاتف محمول، ويدعوك إلى النقر على عنوان URL يبدو كأحد الروابط للخداع».