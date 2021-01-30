أحمر شفاه «ذكي» حسب الطلب

المصدر: إعداد: فاتن صبح

انضمت شركة مستحضرات التجميل الكورية الجنوبية «أمور باسيفيك» إلى ركب تكنولوجيا تصنيع المكياج المخصص حسب الطلب، واستحدثت الشركة تقنية الذكاء الاصطناعي «مصنع الشفاه وفقاً لمواصفات اللون» التي تتيح للعملاء تصميم وشراء ألوان أحمر الشفاه حسب الذوق والطلب.

وفقاً لما ذكره خبر على موقع «سبرينغ وايز»، تستعين تقنية الصناعة المتخصصة بالشفاه نظام تصنيع عبر الشبكة وعلى أرض الواقع يتضمن تطبيقاً عبر الهاتف المتحرك قائم على الذكاء الاصطناعي المعروف بـ«تصميم اللون حسب الطلب» .

حيث تعمد خوارزمية خاصة لتحليل مواصفات الوجه والبشرة وتستعين بها لإسداء نصيحة للعميل حول لون أحمر الشفاه المناسب. ويقوم نظام توزيع في الموقع بتصنيع اللون فوراً، علماً أنه قادر على إنتاج أكثر من 2000 من ألوان ظلال الشفاه. تركيبة الشركة مصممة لتتواجد في صالونات التجميل ومتاجر أدوات التجميل وبقية المرافق التجارية. كما تخطط لتحسين الخوارزمية بهدف نشر المنصة على نطاق أوسع.

وقد فاز النظام الذي أطلقته الشركة الكورية الجنوبية في أغسطس الماضي بجائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية. وقد علق أيدن بارك، نائب رئيس مركز التطوير والأبحاث في شركة «أمور باسيفيك» بالقول: «الفوز بالجائزة إقرار على القدرة بدمج أحدث التقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي بالمنتجات والخدمات الجمالية».