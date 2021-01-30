سروال جينز بوسادات هوائية لحماية الدراجين

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طورت شركة سويدية سروال جينز مزود بوسادة هوائية لعشاق قيادة الدراجات الهوائية من الرجال وذلك لمنحهم الحماية في النصف السفلي من الجسم وتخفيف حجم الإصابات.

وقد أكد مؤسس شركة «إيرباغ إنسايد سويدين إي بي» موزيس شاهريفار، وفق تقرير لموقع «سورسينغ جورنال» بأن الشركة تسعى حالياً لإيجاد التمويل الكفيل بتطوير نظام تحفيز إلكتروني للوسادات الهوائية ينتفخ أوتوماتيكياً عند الاصطدام.

ويدفع حبل الأمان المتصل بالسروال، عند وقوع الراكب على الانتفاخ. وقد تم تطوير سروال الجينز على يد مجموعة أوروبية من خبراء اتحاد الوسادات الهوائية «أدام»، المتخصصين في مجال البرمجيات والأجهزة وتصنيع الجينز وابتكار الوسادات الهوائية الذين عملوا معاً على تصنيع السروال وتجهيزه للبيع في الأسواق.

وأشار شاهريفار إلى أن الجينز يستهدف ركاب الدراجات البالغ عددهم 36 مليوناً في أوروبا وأمريكا ويفصح عن مشاريع مستقبلية لصناعة السترات المزودة بوسادات هوائية.

وقال نقلاً عن بيانات صادرة عن وزارة النقل والمواصلات في أمريكا بأن غالبية الإصابات أثناء وقوع حادث اصطدام لدراجات الهواء يطال الجزء السفلي من الجسم ينجم عنه في كثير منا لأحيان ضرر دائم. وتعمل الشركة حالياً مع تطبيق «ديتيكت» المتخصص بالدراجين للمساعدة في نشر الخبر على نطاق واسع لإثارة التشويق حول المنتج قبل البدء بعملية الإنتاج.