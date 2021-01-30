خلخال بتقنية «بلوك تشين»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مستندةً على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو بلوك تشين، طورت شركة «زونغ آن» الصينية ضمن جهود الأمن الغذائي والرقابي خلخال «غوغوتشيكن» لتعقب الدجاج ومعرفة كافة الجوانب المتعلقة بها مقدمة الحلّ لمسألة أساسية فيما يتعلق بالدجاج الموسوم بـ«العضوي» أو «الرعي الحرّ».

وذكر موقع «إنشورانس بزنس ماغ» بأن كل دجاجة تضع الخلخال تكشف عن الكثير من المعلومات المتعلقة بها كالعمر والموقع والمسافة التي تقطعها يومياً ونوعية الهواء والماء المستهلكين والحجر وموعد الذبح. ويمكن التحقق من تلك المعلومات باستخدام تقنية البلوك تشين أي التقنية الرقمية ذاتها التي تزود العملات المشفرة كال «بيتكوين».

وأشار كزوفينغ لي، مسؤول التكنولوجيا الأعلى في شركة «زونغ آن تكنولوجي» قائلاً:«من الصعب على المستهلك العادي أن يميز بين الدجاجة الحبيسة ودجاجة الرعي الحر.» يذكر أن دجاج الرعي الحر يستغرق وقتاً أطول وكلفة أكبر لتكبر ويحاول بعض المنتجين لتمرير الدجاجات الحبيسة على أنها تربية رعي حر بغية تحقيق الربح والمزيد من المكاسب المالية. ويؤكد لي بأن التقنية الجديدة من شأنها أن تساعد على زيادة الثقة بقطاع التغذية عبر توثيق معلومات قيّمة.

وسبق للشركة أن عملت مع آلاف المزارع كما تأمل أن تتوسع في استخدام التكنولوجيا لتطال الماشية إضافةً لتقنية تعقب يتم العمل عليها للمحاصيل الزراعية.