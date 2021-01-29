الإمارات الأولى عالمياً في انتشار الإنترنت والتواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفظت الإمارات بصدارتها العالمية لمؤشري «انتشار الانترنت» و«انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان»، وفقاً لتقرير «الحالة الرقمية في 2021» من منصة «هوتسوت» الكندية لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي.

وجديد هذا العام هو صدارة الإمارات العالمية في «متوسط سرعة التحميل الخاصة بالإنترنت على الهواتف النقالة»، حيث تقدمت مركزاً بالمقارنة مع تقرير العام الماضي.

وفي التقرير نفسه، جاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً، بالتساوي مع سويسرا، في نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي.