آبل تطلق تحديثات مهمة لهواتف آيفون

المصدر: وكالات

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديثين جديدين لأنظمة iOS و iPadOS، يحملان معهما ميزات وخصائص أمان مهمة.

وذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن نسختي iOS 14.4 و iPadOS 14.4 أصبحتا متاحتين لجميع هواتفها وحواسبها اللوحية القادرة على استقبال التحديثات.

وبحسب الخبراء في آبل فإن النسختين الجديدتين من أنظمة التشغيل تحملان للمستخدمين العديد من الميزات الجديدة، والأهم من ذلك هو أنهما تعالجان 3 ثغرات برمجية خطيرة كان من الممكن استغلالها لاختراق الأجهزة الذكية.

وتوفر النسخ الجديدة من أنظمة التشغيل قدرات أكبر لكاميرات الهواتف والحواسب اللوحية، إذ أصبحت كاميرات هذه الأجهزة قادرة على التعرف على رموز QR الصغيرة الحجم بسهولة، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

كما عالجت هذه النسخ مشكلات الصور في صيغ HDR بالنسبة لكاميرات هواتف آيفون، وبعض مشكلات لوحات المفاتيح في تلك الأجهزة، وخصوصا مشكلات اللغة أثناء كتابة الرسائل النصية، إضافة إلى المشكلات التي كانت تواجه بعض المستخدمين بالرد على المكالمات عندما تكون الشاشة مقفلة.

وفي قائمة الإعدادات في نسختي أنظمة التشغيل الجديدتين بات بإمكان المستخدم تحديد السماعات المرتبطة مع جهازه عبر البلوتوث لتقوم السماعات بعرض الإشعارات الصوتية.