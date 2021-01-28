15.5 مليار دولار أرباح «مايكروسوفت» الربعية

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

أعلنت مايكروسوفت تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بفضل الأداء القوي لقطاع خدمات الحوسبة السحابية ومبيعات جهاز الألعاب إكس بوكس.

وذكرت الشركة في بيان صدر بعد نهاية تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية الثلاثاء أن مبيعاتها زادت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي 17% إلى 43.1 مليار دولار، في حين كان محللون يتوقعون مبيعات بـ 40 مليار دولار تقريباً.وقفزت أرباح مايكروسوفت خلال الربع الثاني 33% سنوياً إلى 15.5 مليار دولار.