كيف تعثر على هاتفك في حال فقدانه؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتمد الكثيرون اليوم على الهواتف الذكية لحفظ الأرقام والملاحظات والعديد من البيانات الضرورية، وفقدان تلك الأجهزة قد يشكل مشكلة حقيقية لهم، فكيف نعثر على الهاتف إذا ضاع منا؟

وحول هذا الموضوع وقي مقابلة صحفية قال الخبير التقني والأستاذ المساعد في قسم أنظمة المعلومات الذكية بالجامعة التقنية الروسية، يفغيني كاشكين: "الطريقة الأكثر شيوعا اليوم لتحيد موقع الهاتف الذكي تعتمد على إشارات GPS أجهزة IOS و Android فيها ميزة تدعى (العثور على الهاتف)، ويمكن من خلال هذه الميزة تحديد موقع الجهاز المرتبط بحسابات Google أو iCloud الإلكترونية، لكن إذا كان تحديد الموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية في الهاتف معطلا فلن نستفيد من تلك الميزة". وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف "عند وضع شريحة SIM في الهاتف الذكي فإن هذه الشريحة تتصل تلقائيا بأقرب برج اتصالات خلوية، ولذا فأن الشركة المشغلة لهذا البرج فقط هي من تستطيع توفير بيانات إشارة الاتصال بين البرج والهاتف، لكن بيانات الموقع تكون تقريبية أو غير دقيقة جدا في هذه الحالة، كما أن الشركة يمكنها توفير هذه البيانات بناء على طلب من الشرطة أو الجهات المختصة، لذا ففي حال فقدان الهاتف يمكن اللجوء إلى وكالات حماية القانون لتطلب من شركة الاتصالات تحديد موقعه، وفي حال كان الهاتف قد سرق أو أخرجت منه شريحة الاتصال فيمكن العثور عليه عبر بيانات رمز IMEI الخاص به، لذا ينصح بالاحتفاظ بهذا الرمز دوما".

وأشار كاشكين إلى أنه من الممكن تحديد موقع الهاتف عبر GeoTagging أو ما يسمى بربط الموقع الجغرافي بالصور والفيديوهات التي تنشر من الجهاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.