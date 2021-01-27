3 روبوتات جديدة تدخل سوق الإمارات

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

أضافت «جاكيز لحلول الأعمال» أمس 3 روبوتات جديدة هي «تيمي» و«دابل 3» و«بودو» إلى سوق الروبوتات في الإمارات التي تشهد نمواً ملحوظاً منذ العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد 19» وفقاً لمدير حلول الأعمال في جاكيز مانوج جاناباثي.

وأوضح لـ«البيان» على هامش مؤتمر صحفي في دبي أمس أن التحول والتطور الرقمي يساهمان كثيراً في نمو سوق الروبوتات المتوقع أن يصل حجمه إلى 150 مليار دولار عالمياً بحلول 2025 وفقاً للدراسات، مشيراً إلى إمكانية أن تصبح الإمارات مركزاً إقليمياً لصناعة أو تجميع الروبوتات الشخصية في المستقبل نظراً لتوافر كافة المقومات الداعمة في الدولة.

وأضاف: «يعتبر شحن الروبوتات حول العالم عملية تتطلب الكثير من المال والوقت، حيث لا يمكن شحن الروبوتات سوى من خلال البحر نظراً لاحتواء الروبوتات على بطاريات ليثيوم كبيرة تمنع نقلها عبر الجو. ويمكن أن يتم تصنيع هذه الروبوتات في الإمارات لتصبح الدولة سوقاً إقليمياً لبيع وتصدير الروبوتات في المنطقة».

ويستخدم روبوت «تيمي» تقنيات الذكاء الاصطناعي والميزات القوية المضمنة مثل الاتصال عبر الإنترنت والحضور عن بُعد، والملاحة. ويعمل «تيمي» بنظام أندرويد، ويتميز بقابلية تخصيصه من خلال تطبيقات تستخدم حزمة أدوات تطوير البرمجيات. وبمجرد إتمام شحن جهاز الروبوت، يمكنه العمل دون توقف لمدة تصل إلى 8 ساعات. ويمكن استخدام «تيمي» للأغراض الشخصية أو التجارية.

وتشمل بعضاً من استخدامات الروبوتات الأكثر شيوعاً في هذه الآونة التعلم عن بُعد، ومساعدة الطلاب على تعلم التعليمات البرمجية، ومكالمات الفيديو الافتراضية للأعمال للعمل من المنزل، والحضور عن بُعد في مجال الرعاية الصحية، وخدمات الاستقبال والإرشاد في مجال الضيافة، ومساعد المبيعات في أماكن البيع بالتجزئة، وقياسات درجة الحرارة، والتوعية بفيروس كورونا المستجد، من بين أمور أخرى.

ولفت إلى أن «جاكيز» تهدف إلى بيع 1000 روبوت تيمي و250 روبوت «دابل 3» في سوق الإمارات والمنطقة هذا العام، لافتاً إلى وجود حوالي 10 أنواع مختلفة من الروبوتات الشخصية القابلة للتخصيص للاستخدامات المختلفة في سوق الإمارات.

وستوفر الشركة الروبوتات الجديدة في كافة متاجرها، كما ستقوم بعرضها في «مركز جاكيز للابتكار» في دبي، فيما أطلقت جاكيز برامج تجربة poc مع عدد من المطاعم والشركات في الدولة حالياً للوقوف على المزايا التي تقدمها هذه الروبوتات.