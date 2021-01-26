إريكسون تطلق حل تشريح شبكات الجيل الخامس للنفاذ الراديوي لتعزيز نمو الأعمال التجارية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة إريكسون، حل تشريح شبكة الجيل الخامس للنفاذ الراديوي (RAN)، ما سيمكن مزودي الاتصالات من تقديم خدمات مخصصة من الجيل الخامس، بأداء مضمون.

ويخصص حل تشريح شبكة الجيل الخامس للنفاذ الراديوي الجديد من إريكسون، والذي بات متوفراً في الأسواق، مصادر الموجات الراديوية، في جدولة تبلغ 1 مللي ثانية، مع دعم عملية معالجة تمايز الخدمة متعددة الأبعاد عبر الشرائح.

ويؤدي هذا الواقع، إلى تعزيز قدرات التشريح على نحو متكامل، لإدارة الموارد الديناميكية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان تجربة المستخدم النهائي بجودة فائقة، وفق ما تتطلبه حالات الاستخدام المتنوعة.

ويوفر حل تشريح الشبكة، مجموعة من الشبكات المتنوعة والمخصصة لدعم خدمات مختلفة، عبر بنية أساسية واحدة مشتركة، كما يعتبر عامل تمكين رئيس، لتوفير إيرادات جديدة ناجمة عن فرص وإمكانات الجيل الخامس، مثل الفيديو المحسن، والاتصال عبر منصة السيارة، والواقع الممتد.

ويقدر أحد تقارير إريكسون، أن تبلغ قيمة الإيرادات 712 مليار دولار أمريكي، في سوق استهلاكي موجه لمزودي الخدمات بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق القابل للتوجيه لتشريح الشبكات وحده في قطاع المؤسسات، إلى 300 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2025 (بيانات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول).

ويتطلع مزودو خدمات الاتصال، مع تطوير شبكة الجيل الخامس، إلى زيادة العوائد على استثماراتهم إلى أقصى حد ممكن، عبر استهداف حالات استخدام مبتكرة بإيرادات مرتفعة، مثل الألعاب السحابية، والمصانع الذكية، والرعاية الصحية الذكية.

وقال بير نارفينغر رئيس وحدة منتجات الشبكات في إريكسون: تعمل تقنية حل تشريح شبكة الجيل الخامس للنفاذ الراديوي الجديد ديناميكياً، على تحسين الموارد الراديوية، وتوفير حل تشريح شبكات النفاذ الراديوي، الأكثر كفاءة على مستوى الطيف.

ويتميز الحل الذي نقدمه في إريكسون، بقدراته وأدائه الفائقين، ما يسهم في تعزيز عمليات الإدارة الشاملة، ودعم جهود التنسيق لتوفير خدمات سريعة وفعالة.

ويسهم ذلك في منح مزودي الخدمات، التميز المطلوب، والأداء المضمون، كعنصرين أساسيين لتحقيق الدخل، عبر الاستثمار في حالات الاستخدام المتنوعة لتقنية الجيل الخامس. ونحن ملتزمون عبر تقنية الجيل الخامس، كمنصة للابتكار، بمواصلة الارتقاء بمستوى القيمة لعملائنا.