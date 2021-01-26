اضبط هذه الإعدادات لتأمين حسابك على واتساب

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد نزوح الكثيرين من تطبيق «واتساب» بعد إعلانه تحديث سياسة الخصوصية ثم تأجيلها لـ6 أشهر أخرى، حاول مهندسو التطبيق طمأنة مستخدميه، مؤكدين (أن ضبط بعض الإعدادات يحمي خصوصية الحسابات من أي انتهاك.

وأضافوا أن ذلك يكون بإيقاف خاصية آخر ظهور أو Last Seen، مع إخفاء صورة حسابك لمنع وصول أي جهة لرقم هاتفك، كما يمكنك منع إضافتك إلى مجموعات دون إذنك، ومنع الوصول إلى موقعك الجغرافي، باختيار Never من قائمة Location، ويتيح التطبيق مشاركة الحالات مع كافة جهات اتصالك افتراضيا، لكن يمكنك ضبط الإعدادات لمشاركتها مع جهات الاتصال المحددة فقط.

وأخيرا منع حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائياً.