ناسا ترجئ تقاعد المركبة الفضائية جونو بعد اكتشاف موجات الراديو الغامضة

المصدر: البيان الإلكتروني

منحت المركبة جونو الفضائية، التي تدور حول كوكب المشتري منذ عام 2016، فرصة جديدة للحياة بفضل وكالة ناسا، ومن المقرر الآن أن يواصل هذا المستكشف الآلي مهمته، على الأقل حتى سبتمبر 2025.

وسيوسع تمديد المهمة الذي منحته ناسا مؤخرا برنامج جونو، وبناء على ذلك ستستمر في جمع العلم حول أكبر كوكب في نظامنا الشمسي وحاشيته المكونة من عشرات الأقمار.

من المعروف أن بعض هذه الأقمار تحتوي على مياه (خاصةً أوروبا) ، وقد تكون من بين الأماكن الأكثر احتمالاً في النظام الشمسي حيث قد نجد الحياة البدائية، وفقا لموقع "ويب تك".

ومنذ أول مدار له في عام 2016، قدم جونو اكتشافا تلو الآخر حول الأعمال الداخلية لهذا العملاق الغازي الضخم.