«بي بوكس» صندوق لتربية النحل في المنازل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«بي بوكس» صندوق لتربية النحل مصمم ومختبر لضمان أبسط الطرق وأكثرها أماناً للتعايش بين البشر والنحل.

ويتيح نظام قطاف العسل، وفق موقع «بيينغ إت» الفصل بسهولة بين البيئة التي يعيش فيها النحل وحيث يتم إيداع العسل. وليس مطلوباً ارتداء ألبسة واقية من اللسعات أثناء استخراج العسل. كما أن العملية بحد ذاتها تضمن عدم الإساءة للنحل عبر تجنب سحقها. وقد تمت دراسة أبعاد وجوانب صندوق «بي بوكس» بحيث يتيح لك استخراج فائض العسل وحسب وترك ما يكفي منه للنحل.

تم تصميم قفران النحل تلك أو «المناحل» وفق المعايير الإيطالية المتبعة حالياً. واعتمدت نقطة الدخول والخروج الوحيدة للنحل على ارتفاع 2.2 متر عن الأرض بحيث يتمكن كل أفراد العائلة من معاينة بيت النحل والعمل والتحرك حوله بأمان تام.

كما ويتسم صندوق «بي بوكس» بصفة التفاعلية لجهة أن العائلة تستطيع بكاملها مراقبة النحل من خلال جدران شفافة والاستمتاع بعملية سحرية. والملفت أن الصندوق لا يحتاج لمساحة كبيرة لوضعه ويتسع داخل حديقة صغيرة، وكل ما يتطلبه مساحة متر مربع واحد، كما أنه يتكيف مع كل البيئات.