تلسكوب فرنسي مذهل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«فيسبيرا» (بمعنى المساء في اللغة اللاتينية) تلسكوب ذكي من شركة فرنسية استطاع أن يحصد جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لأنه يجعل من الفوتوغرافيا الفلكية أو تصوير النجوم أكثر سلاسة ووصولاً من أي وقت مضى. ويعتبر «فيسبيرا» بحسب موقع «سبايس دوت كوم» تلسكوباً أصغر حجماً وأخف وزناً وميسور التكلفة أكثر من «ستيللينا».

وأشار تيري فيرتس، رائد الفضاء السابق في «ناسا» وسفير شركة «فاونيس» عبر بيان مرسل بالبريد قائلاً: «يشكل فيسبيرا خطوة تالية مذهلة بحيث يسير بالتكنولوجيا الهائلة التي تتيح لأي كان مراقبة الأجسام السماوية كالمجرات والسدم وجعلها قابلة للوصول وميسورة التكلفة للجميع».

ويستعرض «فيسبيرا» الصور على جهاز متنقل ويتم التحكم به من خلال تطبيق على الهاتف. ويسم التلسكوب الذي يعني اسمه المساء في اللغة اللاتينية بتصميم مستقبلي أنيق مصغّر وأقل وزناً بالنصف من سابقه. ويرتفع بطول 40 سنتمتراً أي بمعدل تسعة سنتمترات أقل من«ستيللينا».

ولتلسكوب «فيسبيرا» الذي طورته شركة «فاونيس» عدسة انكسارية مع فوهة صغيرة باتساع 50 ملليمتراً إلا أن دقة ووضوح الصورة أقل بقليل من تلسكوب «ستيللينا». وقد بدأت شركة «فاونيس» ببيعه مقابل 1499 دولاراً علماً أنه قد جمع مبلغاً يزيد على 2.5 مليون دولار على شركة «كيك ستارتر» الوسيطة عام 2020.