مطبخ روبوتي لوجبات في 30 ثانية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«آرك 03» نظام مطبخي روبوتي مستقل متكامل الأول من نوعه في العالم الذي يقوم بطهي وتقديم مجموعة واسعة من الأطباق الباردة والساخنة حسب الطلب، متميز بتكنولوجيا مسجلة لشركة «روبوإيتز» التي أكدت عبر موقعها أن النظام مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي. ويشكل نظام «آرك 03» الحل المثالي لمطاعم المأكولات السريعة كما لمراكز الأعمال والمستشفيات والمدارس والمطابخ التجارية.

ويأتي النظام مزوداً ببرمجية مسجلة للعمليات المستقلة الخاصة بمهمات المطبخ بين النهايات بما في ذلك تخزين المأكولات الباردة والساخنة وتحضيرها وتقديمها على أطباق وتنظيفها وتعقيمها.

ويوجد ما يزيد على 80 مكوّناً طازجاً لخلق الآلاف من الأطباق ذات الحصص والتحضير المثاليين. وقد تم تصميم المطبخ من قبل أصحاب مطاعم ومهندسين فضائيين لصالح صناعة خدمة الطعام. وضم الفريق العالمي مهندسين ميكانيكيين ومختصين بالتشغيل الذاتي، ومتخصصين في مجال التصميم بمساعدة الحاسوب، وطهاة وتقنيين مختصين بتكنولوجيا الأغذية من أصحاب الخبرات التي تمتد عقوداً من الزمن في إدارة المطاعم.

ويمكن تحضير الوجبات في مدة لا تزيد على 30 ثانية فقط، أما الأصناف الجديدة على لائحة الطعام فيمكن إضافتها وجعلها جاهزة للتطبيق في غضون خمس دقائق وحسب. ويتطلب هذا الحل بصمة بيئية أقل، كما يخفّض التكاليف ويقدم الطعام بشكل متناسق مع نفايات وهدر أقل.