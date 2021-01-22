شركة إل جي تدرس قراراً صادماً لعشاق هواتفها

المصدر: وكالات

أعلنت شركة إل جي أنها تدرس الخروج من سوق الهواتف الذكية في عام 2021، بعد الخسارة التي تعاني منها الشركة على مدى السنوات الخمس الأخيرة في قطاع الهواتف الذكية وقدرت خسارتها بحوالي 4,5 مليار دولار أمريكي، وتكافح الشركة الكورية الجنوبية للتنافس بقوة من الشركات المنافسة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة Korea Herald، أن المدير التنفيذي للشركة Kwon Bong أرسل مذكرة داخلية للموظفين الأربعاء الماضي، تشير إلى أن الشركة بصدد القيام بتغيرات كبيرة في قطاع الهواتف الذكية وأن خياراتهم قد تشمل الانسحاب من السوق.

وقال أحد مسؤولي LG في بيان للصحيفة الكورية: "نظرا لأن المنافسة في السوق العالمية للأجهزة المحمولة تزداد شراسة، فقد حان الوقت لتتخذ الشركة الموقف والخيار الأفضل، وتدرس الشركة جميع الخيارات الممكنة بما في ذلك البيع أو الانسحاب أو تقليص أعمال قطاع الهواتف الذكية".

وأكدت إل جي LG، صحة ما جاء في المذكرة الداخلية في بيان لموقع "theverge" التقني، مشيرة إلى أنها لم تصدر بعد قراراها النهائي وأنها ملتزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحل معضلة الخسارة في قطاعها المتضرر خلال العام الجاري 2021.

ويجدر بالذكر أن مذكرة إل جي جاءت عقب تقرير كوري سابق يعود لبداية الشهر الجاري، أشار إلى خطة الشركة لإنهاء أعمال قطاع الهواتف بشكل نهائي، ووصفت الشركة هذا التقرير بأنه "خاطئ تمامًا ولا أساس له".