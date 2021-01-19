لينوفو تطلق خدمة Premium Care لتعزيز خدمات عملائها في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تستمر متطلبات العمل عن بعد والتعلم الإلكتروني والترفيه بتسريع خطى تطور التكنولوجيا اليوم، وتوفر خدمة Lenovo Premium Care الإضافية للأجهزة الجديدة الوصول السريع إلى خبراء المنتجات.

يحرص المستخدمون من اللحظة التي يفتحون فيها علبة الحاسوب أو الشاشة الجديدة على التعرف سريعاً على الميزات الرئيسية في الجهاز، لكن قد يواجه أكثر المستخدمون كفاءةً من الناحية التقنية صعوبة في تهيئة الجهاز أو قد يتصرفون باندفاع ويفوّتون الخطوات الأساسية التي تكشف عن الإمكانات الإضافية في أجهزتهم الجديدة.

تمنح خدمة Lenovo Premium Care الجديدة للمستخدمين الدعم الممتاز وإمكانية الوصول إلى التقنيين ذوي الخبرة الذين سيساعدونهم في اكتشاف الأخطاء وإصلاحها ويجيبون عن الأسئلة العامة ويوفرون النصائح لتحسين أداء التقنيات بشكل أفضل. ويعمل كل خبير تقني حاصل على التدريب الممتاز كجهة الاتصال الوحيدة والمباشرة مع المستخدم، حيث يقدم التوصيات بشأن الاستفسارات البرمجية وتلك المتعلقة بالمكونات المادية عبر البريد الإلكتروني وخدمات الدردشة إلى أن يتم حل المشكلة.

توفر تجربة سلسة خلال العمل عن بعد

يتطلب العمل المستقل والمرن تقنية يمكنها الحفاظ على إنتاجية المستخدمين على مدار اليوم، وتلبية المطالب بأقل فترة توقف. ويمكن أن يتسبب فقدان البيانات الناتج عن الإدارة غير السليمة وعدم الإلمام بالنهج الصحيح لتثبيت التحديثات في الوقت المناسب بحدوث تأخيرات غير متوقعة قد تؤثر على أداء المستخدمين.

لا داعي للقلق بشأن بُعد المستخدم عن فِرَق تقنية المعلومات والدعم الفني، بفضل خدمة Premium Care التي توفر إمكانيات الوصول إلى الخبراء وأوقات الاستجابة السريعة التي تضمن بقاء الأجهزة في حالة مثالية. ويستطيع فريق Lenovo Premium Care المساعدة في مهام بسيطة مثل تهيئة الطابعة لطباعة النسخ الورقية الفورية والمطلوبة للتسليم في موعد قريب، ومهام أكثر تعقيداً مثل دعم المكونات المادية الداخلية لتحسين قابلية الاستخدام.

راحة البال مع تجربة التعلم الإلكتروني المثالية

أثبتت بيئات التعلم الإلكتروني بسرعة قدرتها على توفير الوصول إلى التعليم الجيد عن بعد، والتغلب على عقبات انتشار الوباء، ومن المتوقع أن تظل خياراً أساسياً في التعليم في المستقبل القريب. ويواصل الآباء الاستثمار في التقنيات المتطورة التي ستساعد في تطور أطفالهم مع التركيز على تجربة التعلم الغنية وضمان الأمان على الإنترنت.

سواء كانوا مقبلين على شراء حاسوب محمول أو جهاز لوحي جديد لأطفالهم فقط أو جهاز مشترك للعائلة، سيحتاج الآباء إلى الاطمئنان بشأن قدرة الجهاز على توفير أفضل تجربة وامتلاكه لشبكة دعم قوية للمساعدة في الإجابة على الأسئلة التي قد يحتاجون لإجاباتها خلال استخدامهم للجهاز. وتمنح خدمة Lenovo Premium Care المستخدمين أيضاً إمكانية الوصول إلى فحص صحة الحاسوب السنوي، والذي من خلاله يحدد الخبراء المشكلات ويحلونها بوقت مبكر.

في حالة عدم إمكانية حل المشكلة عن بُعد، يتم تزويد مستخدمي Premium Care بدعم في موقعهم في يوم العمل التالي، بالإضافة إلى أولوية التسليم في حالة الحاجة إلى قطع جديدة. وسيتمكن المستخدمون بفضل الفحوصات المجانية لحالة الحاسوب الشخصي وتحديثات الحالة في المكونات البرمجية والمادية من استخدام أجهزتهم بثقة أكبر.

قال محمد حليلي، المدير العام لدى شركة لينوفو في الخليج وشرق أفريقيا: "على الرغم من أن لدينا أقصى درجات الثقة ببساطة منتجاتنا وحلولنا وطول عمرها، إلا أننا ندرك أيضاً أن المستهلكين يحتاجون إلى أن تزودهم تقنياتهم بأفضل أداء في أي لحظة. ولم يعد بإمكان الأشخاص اليوم الانضمام إلى قوائم الانتظار للحصول على الدعم التقني أو الانتظار حتى يوم العمل التالي للاتصال بفرق تقنية المعلومات الخاصة بهم، بل أصبح يتطلب عالم العمل الجديد والتعلم والاتصال عن بعد نهجاً دائم التوفر. ونؤمن بأن خدمتنا الجديدة توفر راحة البال المطلوبة في عالم اليوم الذي يتزايد فيه الاتصال والرقمنة، وذلك بفضل وقت الاستجابة السريع الذي يستغرق ساعتين للطلبات الجديدة وثقافتنا في وضع العميل في المقام الأول دائماً".