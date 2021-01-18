أسماك روبوتية تتحرك ذاتياً بشكل منسق تحت الماء

المصدر: (سان فرانسيسكو- د ب أ)

طور فريق من الباحثين بجامعة هارفارد الأمريكية مجموعة من الروبوتات، يمكنها تنسيق حركاتها تحت الماء بشكل متزامن مثل أسراب الأسماك، دون أي تحكم خارجي.

ونقل الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» عن الباحث فلوريان برلينجر من كلية جون بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية التابعة لجامعة هارفارد قوله: «كثيراً ما يتم إرسال الروبوتات إلى أماكن يتعذر وصول البشر إليها بسبب خطورتها»، مضيفاً: «في مثل هذه الظروف، فإن وجود روبوتات يمكنها التحرك بشكل ذاتي وبصورة متناسقة يعتبر خاصية مفيدة للغاية».

وأوضح أن «الروبوتات تعتمد منظومة من الرؤية ثلاثية الأبعاد، وسلسلة من أوامر التوجيه، وهو ما يتيح لها التحرك بدرجة عالية من المرونة تحت الماء، وفي أماكن يصعب الاتصال بها، عبر منظومة تحديد الأماكن عبر الأقمار الصناعية (جي.بي.إس) أو شبكات الاتصال المحلية (واي.فاي).