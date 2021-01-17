بيان مهم من واتساب بخصوص وسائل الأمن في البرنامج

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت شركة واتساب بياناً مهماً يتعلق بوسائل الأمن والسلامة في التطبيق، تلقت صحيفة "البيان" نسخة منه، ويهتم البيان بتحذير المستخدمين وتوعيتهم حول كيفية حفظ حساباتهم من القرصنة، وإرشادهم إلى طرق التبليغ أو إعادة حساباتهم في حال تم قرصنتها.

ويقول المتحدث باسم واتساب: "إن سلامتكم وأمنكم وأمن رسائلكم مهم حقا بالنسبة لنا. ومع ذلك، تمامًا مثل الرسائل القصيرة أو المكالمات الهاتفية العادية، من الممكن لمستخدمي واتساب الآخرين الذين لديهم رقم هاتفك الاتصال بك. ننصح جميع المستخدمين بعدم مشاركة رمز التحقق من واتساب الذي يصلك عبر الرسائل النصية القصيرة مع الآخرين، ولا حتى الأصدقاء أو العائلة. نوصي أيضًا بأن يقوم جميع المستخدمين بإعداد التحقق بخطوتين. لمزيد من المعلومات والموارد حول كيفية البقاء آمناً على الانترنت برجاء زيارة موقعنا على الانترنت.".

معلومات وموارد حول كيفية البقاء آمناً على الانترنت من موقعنا على الانترنت.

البقاء آمنًا على واتساب

سلامتك وأمنك وأمن رسائلك يهمنا. نريدك أن تعرف المزيد عن الأدوات والخصائص التي صممناها لمساعدتك على البقاء آمنًا أثناء استخدام واتساب. كما نقدم بعض الروابط إلى موارد أخرى يمكن أن تساعدك بشكل عام على البقاء آمنًا عبر الإنترنت.

رسائل مخادعة

قد تكون تلقيت رسائل غير مرغوب فيها من جهة خارجية غير مصرح بها وليست من واتساب. نحن نعمل بجد للحد من أي رسائل ضارة تأتي من خلال نظامنا. إن إنشاء مساحة آمنة للمستخدمين للاتصال ببعضهم البعض هو أولوية. ومع ذلك، تمامًا مثل الرسائل القصيرة أو المكالمات الهاتفية العادية، من الممكن لمستخدمي واتساب الآخرين الذين لديهم رقم هاتفك الاتصال بك. وبالتالي، نحن نريد مساعدتك في تحديد والتعامل مع هذه الرسائل.

حول الحسابات المسروقة

يجب ألا تشارك رمز التحقق من واتساب الذي يصلك عبر الرسائل النصية القصيرة مع الآخرين، ولا حتى الأصدقاء أو العائلة. إذا تم خداعك لمشاركة الرمز الخاص بك وفقدت الوصول إلى حساب واتساب الخاص بك، اقرأ الإرشادات أدناه لاسترداد حسابك.

يمكنك الشروع في إعادة التسجيل على واتساب لاستعادة الوصول إلى حسابك. تحتاج إلى إطلاق التطبيق وبدء عملية التسجيل عن طريق طلب رموز التحقق من الرسائل القصيرة الجديدة.

بمجرد استعادة الدخول إلى الحساب، من المستحسن أن تقوم بتأمين حسابك بشكل أكبر من خلال تمكين المصادقة على خطوتين. يرجى مراجعة النصائح أمان الحساب https://fburl.com/t4jtdr8v لتأمين الحساب بشكل أفضل.

يرجى أيضًا تحديث إعدادات خصوصية واتساب على الفور. قم بتغيير إعدادات الخصوصية بحيث يمكن لجهات الاتصال فقط إضافتك إلى المجموعات واحذر من الرسائل من جهات اتصال غير معروفة (قم بالحظر أو الإبلاغ إذا كان يبدو مريباً). المزيد من النصائح متوفرة هنا: https://www.whatsapp.com/safety/