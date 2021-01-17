موتورولا تطرح هاتفها الذكي الأرخص moto g 5G للبيع في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة موتورولا جهاز موتورولا الأرخص على الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة. وسيبلغ سعر هاتف moto g 5G الذكي 999 درهماً إماراتياً فقط، وهو الهاتف الأول في المنطقة المزوّد بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G المثالي للاستمتاع بالأداء السريع وتجارب الألعاب الغامرة.

ويتزامن إطلاق هاتف moto g 5G مع مساعي موتورولا لإثراء محفظة منتجاتها وتلبية الاحتياجات المتزايد للمستهلكين. وتطمح موتورولا ضمن إطار استراتيجيتها إلى تسريع الابتكارات في مجال الاتصالات المتنقلة، مع التركيز في الوقت ذاته على مواكبة المتطلبات المشتركة للمستخدمين النهائيين، مثل تجربة الاستخدام المبسّطة والأسعار المعقولة.

ويرتكز هاتف موتورولا الجديد على مسيرة طويلة من دعم الابتكار. وقد واصلت الشركة ترسيخ مكانتها الريادية في مجال تطبيق تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في عام 2019؛ حيث تفرّدت خلال العام كأول شركة تصنيع للهواتف الذكية تدعم أجهزتها بهذه التكنولوجيا عبر إطلاق هاتف moto z المزوّد بوضع الاتصال عبر شبكة الجيل الخامس.

كما أطلقت موتورولا مؤخراً سلسلة هواتف G الذكية التي تدعم اتصالات الجيل الخامس، والتي تشمل هاتف g 5G plus وهاتف RAZR 5G الذي ترقّب المستهلكون طرحه بفارغ الصبر. ويمثل إطلاق هاتف moto g 5G خطوة جديدة تعكس التزام موتورولا بتطوير قدرات الاتصال الفائقة.

بهذه المناسبة، قال شاراي شمس، مدير عام موتورولا في الشرق الأوسط: «نؤمن في موتورولا بضرورة إتاحة التقنيات المتقدمة ومنخفضة التكلفة في متناول الجميع ليتمكنوا من اختبار مزاياها الإيجابية.

ويمثل هاتف moto g 5G دليلاً جديداً على التزامنا بهذه الفلسفة؛ حيث يتفرد بكونه أرخص هاتف ذكي يدعم اتصالات الجيل الخامس في السوق اليوم، وكلنا ثقة بأنه سيحدث نقلة نوعية في تجربة المستخدم فيما يتعلق بالتنزيل والمشاركة والبث والألعاب».

ويضمن هاتف moto g 5G الجديد للمستخدمين تعزيز إنتاجيتهم والاستمتاع أكثر بالمحتوى المفضل لهم، خاصة خلال فترة أصبحت فيها تقنيات الاتصال عالي الأداء أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى.

ويعد moto g 5G أول هاتف ذكي في المنطقة مزوّد بمعالج Qualcomm® Snapdragon ™ 750G 5G، ما يوفر للمستخدمين أداءً فائق السرعة وتجربة مشاهد فائقة الوضوح. ويمكن للمستخدمين تنزيل الأفلام خلال ثوانٍ معدودة، وتشغيل الألعاب المكثفة عبر الإنترنت بأدنى زمن تأخير، فضلاً عن تجربة مؤتمرات الفيديو فائقة الوضوح.

وبجانب السرعة الفائقة والسعر التنافسي، يأتي هاتف moto g 5G أيضاً بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل للكاميرا الأساسية، والتي تأتي مدّعمة بتقنية البكسل الرباعي Quad Pixel لضمان التقاط صورٍ أكثر وضوحاً وإشراقاً في مختلف ظروف الإضاءة.

من جهة ثانية، تساعد كاميرا العدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل على إضافة تفاصيل أكثر بمقدار أربع مرات داخل الإطار، فيما زوّدت كاميرا التصوير القريب Macro Vision بخاصية التقريب حتى 5 مرات، ما يضمن للمستخدمين التقاط صورٍ قريبة بدقةٍ مذهلة. وتمتاز كاميرا السيلفي الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل بحجم بكسل كبير يبلغ 2.0 مايكرومتر، مما يجعلها مثالية لالتقاط اللحظات المميزة ومشاركتها مع الأحبّاء.

كما يأتي هاتف moto g 5G مزوّداً ببطارية باستطاعة 5000 مللي أمبير ساعي، تتيح للمستخدمين تشغيل الهاتف لأكثر من يومين بعد إجراء عملية شحن واحدة. كما تساعد تقنية الشحن ™TurboPower بقوة 20 واط على شحن الهاتف بسرعة خلال 15 دقيقة فقط، واستخدامه لمدة 10 ساعات.

وتساعد هذه الإمكانات المتميزة على صعيد الأداء واستهلاك الطاقة في هاتف moto g 5G على توفير تجربة مشاهدة غامرة بمعنى الكلمة بفضل شاشة MaxVision المذهلة قياس 6.7 بوصات المزودة بتقنية الوضوح الكامل FHD+، وميزة النطاق الديناميكي العالي HDR10، ما يوفر ألواناً زاهية وواقعية مع تحسين مستويات السطوع والتباين.

وبالإضافة إلى التصميم النحيف للهيكل وتناسب أبعاد الشاشة بمقدار 20:9، يمكن لمستخدمي هاتف moto g 5G تخصيص مساحة التخزين بما يتناسب مع متطلباتهم الشخصية.

وزودت موتورولا الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الرقمية microSD.

ويأتي هاتف moto g 5G بلون Volcanic Gray الرمادي الأنيق، ويتوفر بسعر 999 درهماً إماراتياً (متضمن ضريبة القيمة المضافة) لدى متاجر لولو هايبرماركت وكارفور ونون وأمازون وشرف دي جي.