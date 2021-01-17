«رُوّاد» تطلق تطبيقها الذكي على متجري أبل وأندرويد

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تطبيقها الذكي (رُوّاد) على متجري أبل ستور وأندرويد.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: إن مؤسسة «رواد» تعمل وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية والتقنية، واستحداث وطرح كل ما هو جديد من مبادرات وخدمات لرواد الأعمال المواطنين، ولا سيما في مجال التحول الرقمي، وما إطلاق التطبيق الذكي لمؤسسة «رواد» إلا ترجمة لرؤية وتوجيهات حكومة الشارقة لإيجاد بيئة رقمية متكاملة، وترسيخ نموذج الحكومة الذكية، والوصول إلى تقديم أفضل الحلول التقنية المبتكرة على صعيد العمل الحكومي فيها، وتوفير الخدمات المتميزة، التي من شأنها تبسيط الإجراءات على المتعاملين ورواد الأعمال المواطنين، وتسهيل التقديم على الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين، وتوفيراً للوقت والجهد، حيث نحرص على مواكبة النظم التقنية الحديثة وتحسين الخدمات باستمرار.

وأفاد حمد علي عبد الله المحمود مدير المؤسسة بأن «رُوّاد» تسعى باستمرار إلى تسهيل التواصل وتنويع طرق توفير الخدمات لأعضائها من أصحاب المشاريع الريادية ووضعها في إطار موحد، والعمل على إتاحة إمكانية التقديم للمعاملات بصورة ذكية وغير ورقية.

وأضاف أن التطبيق يوفر للمشاريع الأعضاء وغير الأعضاء إمكانية الوصول السريع والسهل والآمن إلى المعلومات الرئيسية عن المؤسسة، ومحفظة خدماتها الأساسية، بحيث يمكن لرائد الأعمال التقدم بطلب الحصول عليها، حيث يتميز بسهولة تنزيله في بضع دقائق والتسجيل فيه، ومن ثم البدء في استخدامه مباشرة، الأمر الذي سيسهم في توفير جهود رواد الأعمال وأوقاتهم.