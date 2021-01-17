بدء الطلب المسبق على «جالاكسيS21» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات إطلاق خدمة الطلب المسبق أمام المستهلكين في دولة الإمارات الراغبين بالحصول على أحدث ابتكارات الشركة في عالم الهواتف الذكية والمتمثلة بمجموعة هواتف5G Galaxy S21، والتي تُعد أحدث إضافات سامسونج إلى عائلة "جالاكسي إس"، ويمكن للمستهلكين على امتداد دولة الإمارات التسجيل في خدمة الطلب المسبق من خلال زيارة متاجر سامسونج أو عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة.

وتضم المجموعة 3 أجهزة تعمل بتقنيات الجيل الخامس هي جالاكسسي إس 21 وإس 21+ وإس 21 الترا حيث تم تزويد كل منها بتقنيات وميزات فريدة، تضمن للمستخدمين التفاعل مع العالم المحيط بهم ومشاركة أجمل لحظات حياتهم، والتواصل مع الأشياء والأشخاص والتعبير عن أنفسهم وإبداعاتهم بشكل لم يسبق له مثيل في العالم الرقمي الحديث.

ومع التصميم الجديد والجريء، الذي يتضمن سمات إبداعية وعصرية، إضافة إلى قدرات وإمكانات الكاميرا والفيديو الاحترافية، وتجارب المشاهدة والاتصال المتميزة، تعد سلسلة جلالكسي إس 21 بتغيير مفهوم تجارب الهاتف الذكي وتحويل كل يوم من حياة المستهلكين إلى تجارب تستحق المغامرة.

تحولات

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف المتحركة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: يشكل إطلاق خدمة الطلب المسبق على جالالكسي إس 21 أولى مبادراتنا في 2021 ونتطلع إلى منح عملائنا فرصة امتلاك هواتفهم سريعاً، واستكشاف الميزات والتقنيات الجديدة التي توفرها. وكما نعلم جميعاً، شهد العام الماضي العديد من التحولات، التي غيرت شكل حياتنا وتفاعلاتنا مع محيطنا.

ويمكن لعشاق جالاكسي في الإمارات التسجيل في الطلب المسبق على الهواتف الجديدة حتى 4 فبراير من خلال زيارة متاجر سامسونج أو عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة ويبلغ سعر إس 21 (128 جيجابايت) 3199 درهماً و3399 درهماً (لطراز 256 جيجابايت).

ويتوفر إس 21 + بسعر 3799 درهماً (طراز 128 جيجابايت) و3999 درهماً (لطراز 256 جيجابايت)، في حين يمكن طلب هاتف الترا مسبقاً بـ4899 درهماً (طراز 256 جيجابايت) و5399 درهماً (لطراز 512 جيجابايت).