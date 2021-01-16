روبوتات تزرع غابات

المصدر: إعداد: نهى حوا

الروبوتات تباشر بمهمة زرع الأشجار بدلاً من قطعها. فقد أفادت شركة «ميلرم» المتخصصة بالصناعات العسكرية أنها تعمل، بالشراكة مع جامعة تارتو في أستونيا، على تطوير نموذجين روبوتيين من عمال الغابات بإمكانهما زراعة ألوف الأشجار في اليوم.

ووفقاً لمجلة «نيو ساينتست»، تعتمد هاتان النسختان قيد التطوير على تصميم مركبات الشركة ذاتية القيادة، حيث تحمل واحدة منهما 300 شتلة دفعة واحدة وتزرع هكتاراً (عشرة آلاف متر مربع) من غابة جديدة في غضون 5-6 ساعات، مع تسجيل موقع كل شجرة، لكي تتمكن المركبة الثانية التي هي عبارة عن فرشاة قطع الأعشاب حول الشتلات.

يصل حجم المركبتين إلى حجم سيارة صغيرة، وكلتاهما تعمل باستقلالية تامة.