«هواوي» تعتزم فتح أكبر متاجرها خارج الصين في الرياض

المصدر: دبي - رويترز

قالت الحكومة السعودية اليوم، إن شركة التكنولوجيا الصينية هواوي تعتزم افتتاح متجر رئيسي في الرياض، ليكون أكبر متجر من نوعه خارج الصين.

وقال البيان إن هواوي وقّعت اتفاقية مع كادن للاستثمار السعودية لافتتاح المتجر الذي سيسمح للشركة الصينية بالوصول للمستهلكين مباشرة في ظل تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية في المملكة.

وقال بيان وزارة الاستثمار إن السعودية تتوقع زيادة استخدام الإنترنت في المملكة من تغطية 73.2 بالمئة من السكان في 2017 إلى 82.6 بالمئة في 2022.

كما وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام الماضي مذكرة تفاهم مع هواوي لدعم استخدام اللغة العربية ورموزها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمساعدة من باحثين من المملكة وهواوي.

طلبت الولايات المتحدة من حلفائها عدم استخدام تكنولوجيا هواوي لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس بسبب مخاوف من أنها قد تكون أداة لتجسس صيني، وهو اتهام تنفيه الشركة.

ووقعت بعض شركات الاتصالات في دول الخليج، منها وحدة شركة زين في السعودية، صفقات لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من هواوي.