شاهد.. سامسونغ تكشف تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة وتفجر مفاجأة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة سامسونغ الرائدة في مجال الإلكترونيات النقاب عن تشكيلة جديدة من الهواتف الذكية الأحدث ويتعلق الأمر بهاتفي غالاكسي "إس 21" و"إس 21 بلس".

ويتميز الهاتفان الجديدان بتصميم أنيق وكاميرا احترافي بشكل كبير,

وأشارت الشركة إلى تخفيض أسعار الهواتف الجديدة بحوالي 200 دولار بالمقارنة مع هواتف الجيل السابق.

وهاتف غالاكسي "إس 21" مزود بشاشة يصل حجمها إلى 6.2 بوصة من الحافة إلى الحافة وبمعدل تحديث 120 أيتش زيد وعرض متدفق، وهي من أهم الميزات في هواتف الشركة التي تسعى إلى استقطاب المزيد من الزبائن من خلال تقديم الأحسن، وفق "يورونيوز".

ويُساهم التحديث في تسهيل عملية تحريك الشاشة للرؤية كما يُساهم الإطار الجديد للكاميرا في الاندماج بسلاسة مع الإطار المعدني للجهاز، في حين يتميز هاتف "إس 21 بلس" بشاشة كبيرة مقاس 6.7 بوصة وبطارية أكبر.

وتعتمد هواتف غالاكسي "أس 21" على خيارات الألوان المتعددة، والتصميم العرضي المركزي تماما مثل هواتف غالاكسي "نوت 20" وغالاكسي "إس 20".

ومن المقرر أن تعتمد هواتف غالاكسي "إس 21" على معالج جديد سريع، وهو "أكسيونز 2100"، وشرائح "سنابدراغون 888" السريعة.

وسعر هواتف غالاكسي الجديدة قد تصل إلى 850 يورو بالنسبة لهاتف غالاكسي "إس 21" و1050 بالنسبة لهاتف غالاكسي "إس 21 بلس".