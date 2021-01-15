تويتر يقيّد الوصول لحساب لقاح سبوتنك الروسي

المصدر: البيان الإلكتروني

قيّد موقع تويتر، أمس الخميس، حركة الوصول إلى الحساب الرسمي الذي يروج للقاح الروسي "سبوتنك في".

وأظهر الموقع الاجتماعي، تحذيراً قال فيه إن "هذا الحساب مقيّد مؤقتاً بسبب بعض النشاط غير المعتاد"، ولكنه لا يزال يسمح للمستخدمين بالنقر على صفحة حساب اللقاح والوصول إليها.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يدير الحساب ويروّج للقاح في الخارج، في بيان، إنهم "يدرسون أسباب تقييد تويتر"، مطالباً متابعي الحساب بمطالبة تويتر لإلغاء القيود المفروضة على الحساب، وفق صحيفة "الشرق".