ميزات هاتف هواوي مات برو 40

المصدر: البيان الإلكتروني

يقدم المصنعون اليوم هواتف بتصميمات جديدة وتحسينات في الأجهزة وحتى تحديثات لجميع البرامج في محاولة لتزويد المستخدمين بميزات وتجارب جديدة. ومع ذلك، لا يزال هاتف HUAWEI Mate 40 Pro موجودًا، وبفضل ميزاته المستقبلية سهلة الاستخدام، والتآزر القوي بين الأجهزة والبرامج في النظام البيئي المتصل بشركة هواوي، فإنه لا يزال يحتل الصدارة باعتباره ملكًا للهواتف الرائدة من الجيل الخامس 5G.

ويتميز هاتف HUAWEI Mate 40 Pro بتصميم Space Ring الشهير الذي يجعله متميزًا عن بقية الهواتف الذكية. لا تخدم حلقة الفضاء الجديدة هذه غرضًا وظيفيًا يتمثل في وضع وحدة الكاميرا فحسب، بل إنها تكمل اللمسات النهائية اللونية لهاتف HUAWEI Mate 40 Pro الذي يغير مظهره على الإضاءة المحيطة. كما أنه يتميز بشاشة OLED HUAWEI Horizon Display ضخمة بحجم 6.76 بوصة مع منحنى 88 درجة فريد من حيث التصميم وغامر من حيث التجربة البصرية.

ويأتي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مزودًا بكاميرا سينمائية فائقة الرؤية وفائقة الدقة - Ultra Vision Cine Camera، والتي تتكون من كاميرا فائقة الاتساع - Super Sensing Wide بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سينمائية فائقة الاتساع - Ultra Wide Cine بدقة 20 ميجابكسل وكاميرا بيرسكوب للتقريب – Telephoto Camera بدقة 12 ميجابكسل والتي تدعم التقريب البصري بمعدل 5 أضعاف وتقريب هجين 10 مرات وتقريب رقمي حتى 50x ومستشعر ليزر للتركيز التلقائي السريع.

ويحصل المستخدمون أيضًا على ميزات تصوير فيديو مبتكرة مثل مقاطع فيديو بدقة عالية الوضوح HDR في الوقت الفعلي، ولقطات ثابتة لتحقيق الاستقرار، وتتبع اللقطات، ووضع القصة والمزيد. إضافةً، يحصل المستخدمون على كاميرا سيلفي فائقة الرؤية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا استشعار العمق ثلاثية الأبعاد التي تلتقط بدقة 4K. يدعم هذا الإعداد أيضًا تسجيل فيديوهات سيلفي بطيئة الحركة والتي يتم التقاطها بسرعة 240 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل.

يعد أداء البطارية مفتاحًا يجعل هذا الهاتف الرائد رائعًا: لا يقتصر هاتف HUAWEI Mate 40 Pro على بطارية كبيرة بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة فحسب، ولكنه يأتي أيضًا بشاحن سلكي فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط أو شاحن لاسلكي فائق السرعة – HUAWEI Wireless SuperCharge بقدرة 50 واط.

ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على الأجهزة التي تجعل هاتف HUAWEI Mate 40 Pro ملكًا حقيقيًا لهواتف الجيل الخامس.

ويأتي مزودًا بواجهة المستخدم EMUI 11، والتي توفر مجموعة واسعة من الميزات المبتكرة التي تغير تجربة الهاتف الذكي تمامًا. على سبيل المثال، لا يتعين على المستخدمين لمس الهاتف للتحكم فيه، وببساطة يلوحون بأيديهم للتمرير والرد على المكالمات، كل ذلك بفضل ميزات AI Gesture Control. قامت هواوي أيضًا بترقية Always-On-Display التقليدية إلى شاشة Eyes-On-Display الجديدة، والتي يتم تشغيلها فقط عندما ينظر المستخدم إلى هاتفه، وهذا يؤدي بالتالي إلى توفير عمر البطارية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الميزة أيضًا للمستخدمين تقليل حجم المكالمات الواردة بمجرد النظر إلى الهاتف عندما يرن الهاتف. يوفر EMUI 11 أيضًا مجموعة واسعة من ميزات الخصوصية والأمان التي تضمن أقصى حماية لبيانات المستخدم المهمة من السرقة أو حتى أثناء التصفح عبر الإنترنت.



هناك جانب آخر يميز هاتف HUAWEI Mate 40 Pro وهو كيفية تفاعله مع الأجهزة الأخرى في نظام هواوي البيئي. كجزء من استراتيجية هواوي لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - HUAWEI AI Seamless Life ومن خلال حساب هواوي المُوّحد - HUAWEI ID، الذي يضمن أقصى قدر من الاتصال البيني بين الأجهزة والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزات مثل Multi-Screen Collaboration وMulti-Window على تحسين الإنتاجية من خلال بث شاشة الهاتف الذكي بسلاسة على أجهزة الحواسيب المحمولة المتوافقة كحاسوب - HUAWEI MateBook، التي توفر تحكم أسهل وسحب ونقل الملفات وحتى تشغيل تطبيقات متعددة جنبًا إلى جنب في نوافذ منفصلة. الاتصال بالأجهزة الأخرى، مثل سماعات HUAWEI FreeBuds Pro وساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر أكثر سلاسة ويمكن القيام به في لمح البصر، مما يضمن تجربة غامرة ومتصلة بالكامل لم يسبق لها مثيل.

