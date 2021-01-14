"تيك توك" يحول جميع حسابات الأشخاص الأقل من 16 عامًا إلى "خاصة" تلقائياً

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أكدت الشركة المشغلة لتطبيق تيك توك وضع حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا في "الوضع الخاص تلقائيًا"، حيث يقدم التطبيق سلسلة من الإجراءات لضمان سلامة الأطفال والمراهقين.

ويمكن للمتابعين المعتمدين فقط التعليق على مقاطع الفيديو من هذه الحسابات. وسيتم أيضًا منع المستخدمين من تنزيل أي مقاطع فيديو نشره مستخدم يقل عمره عن 16 عامًا.

وقالت تيك توك إنها تأمل أن تشجع التغييرات الجديدة المستخدمين الشباب على "المشاركة بنشاط في رحلة الخصوصية عبر الإنترنت".

وقالت إيلين فوكس، رئيسة الخصوصية، "نأمل في إلهامهم للقيام بدور نشط واتخاذ قرارات مستنيرة.. سيتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا من الموافقة على "أصدقاء" للتعليق واختيار ما إذا كانوا يريدون جعل مقاطع الفيديو عامة. ولن يتم "اقتراح" هذه الحسابات للمستخدمين الآخرين على التطبيق. ستمنع حسابات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا الآخرين من تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم - ولكن سيكون لدى الصغار القدرة على إيقاف هذا التقييد. بالإضافة إلى ذلك، يقوم تيك توك بتغيير الإعدادات الافتراضية لهذه الفئة العمرية للسماح فقط لأصدقائهم المختارين باستخدام خاصية "الثنائي أو Duet " التي تسمح للمستخدم بتسجيل نفسه بجوار تسجيل شخص آخر، فيتم مشاهدتهما في وقت واحد. ولن يُسمح لمستخدمي خاصية التسجيل "الثنائي" بتسجيل مقاطع من إنتاج أشخاص تقل أعمارهم عن 16 عامًا."

تأتي هذه الخطوة بعد أن كشف تحقيق أجرته "بي بي سي نيوز" أن النظام الأساسي لتيك توك قد يعرض الأطفال للاستغلال عبر الإنترنت. يحتوي توك توك بالفعل على العديد من الإعدادات المعمول بها لحماية المستخدمين الأصغر سنًا، بما في ذلك: تقييد الرسائل المباشرة والبث المباشر لمن هم فوق 16 عامًا، حصر شراء وبيع واستلام "الهدايا الافتراضية" على الكبار، تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية من التحكم بشكل أكبر.

ورحبت منظمة NSPCC البريطانية لحماية حقوق الطفل، بـ "حزمة الإجراءات الجريئة" الجديدة ، قائلة إنها ستقلل من فرص الاتصال بالأطفال عبر الانترنت. وقال آندي بوروز، رئيس سياسة سلامة الأطفال على الإنترنت: "تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يستغل فيه المعتدون الوباء لاستهداف الأطفال الذين يقضون وقتًا أطول على الإنترنت.. نحث المنصات الأخرى على أن تطبق مثل هذه الإجراءات."