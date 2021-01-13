شاهد.. تيليغرام يسخر من واتساب برقصة الموت

المصدر: وكالات

احتفلت شركة "تيليجرام" بنشر مجموعة التغريدات من صور الـ Memes، على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، ساخرة فيها من تطبيق "واتساب" كإشارة لمكاسبها وتفوقها على منافسها الأكثر شهرة بعد اخفاقه في الاحتفاظ بمستخدميه الذين لجأوا إليه بعد شروط الخدمة المحدثة لتطبيق التراسل التابع لفيسبوك.

ونشرت صفحة التطبيق الروسي الشهير "تيليغرام"، تغريدة تضم مقطع فيديو ساخرا من "واتساب"، لفيديو "رقصة الموت" الشهيرة، والذي يضم مقطعا مصورا للرقصة ووضعت تيليجرام صورة لتطبيق شروط واتساب على التابوت الخشبي، في إشارة إلى موت التطبيق بسبب شروطه الجديدة التي يعمد إلى إجبار مستخدميه حول العالم للموافقة عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، شهد تطبيق المراسلة الفورية المنافسين لوانساب، تيليجرام Telegram، وسيجنال Signal، زيادة في عملية التنزيلات على متجري جوجل وآبل في بعض الدول من بينها الهند، بعد أن أعلن تطبيق التراسل التابع لفيسبوك شروط الخدمة الجديدة.