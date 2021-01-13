سامسونغ تكشف عن المعالج الجديد لتطبيقات الهواتف الذكية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات أمس الثلاثاء عن معالجها الجديد لتطبيقات الهواتف الذكية، الذي يتميز بقدرات معالجة مطورة.

وقال عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي إن "Exynos 2100"، الذي تم تصنيعه باستخدام تقنيات الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) باستخدام عملية 5-نانومتر، هو أول معالج للتطبيقات عالي الأداء من شركة "سامسونغ"، مع دعم شبكات الجيل الخامس لتوفير حلول أفضل لبيئة الألعاب وتعدد المهام.

وقد تم الكشف عن الشريحة ذات الدعم المدمج لشبكات الجيل الخامس، والتي ستكون بمثابة عقل الأجهزة المحمولة، في حدث "Exynos On" الذي عُقِد على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لاعام 2021، والذي أقيم عبر الإنترنت، وفق "يونهاب".

وقالت شركة "سامسونغ" إن المعالج "Exynos 2100" يأتي بهندسة ثلاثية المجموعات، وأضافت أن أداءه متعدد النواة أفضل بنسبة 30% من الطرازات السابقة.

كما تم تزويده أيضًا بوحدة "Mali-G79"، وهي أحدث وحدة لمعالجة الرسومات (GPU) من شركة "Arm"، وقالت "سامسونغ" إن أداء الرسومات قد تحسن بنسبة 40%، مما يساعد المستخدمين على التمتع بتجربة سلسة على أجهزتهم المحمولة، عند استخدام خدمات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وقالت الشركة إن المعالج "Exynos 2100" يتميز بثلاث وحدات معالجة عصبية (NPU) من الجيل التالي، من أجل ترقية قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي (AI) الموجودة بالجهاز، والتي تتميز بإجراء 26 تيرا إجراء في الثانية (TOPS).

وهذا يعني أن المعالج يمكنه معالجة كميات هائلة من البيانات بمفرده من دون مساعدة الخوادم السحابية، وبالتالي توفير خدمات مستقرة للمستخدمين.

كما يأتي المعالج "Exynos 2100" أيضًا مع معالج متطور لإشارات الصور، يدعم دقة تصل إلى 200 مليون بكسل، ويمكن توصيله بستة أجهزة استشعار للصور كحد أقصى.

وقالت "سامسونغ" إن أحدث شرائحها موفر للطاقة أيضًا؛ لأنه مجهز بحلول توفير الطاقة المعروفة باسم "Amigo"، عند تشغيل الألعاب والبرامج عالية الجودة.

وتتطلع شركة "سامسونغ"، أكبر منتج لشرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، إلى توسيع وجودها في قطاع الأنظمة على الشرائح (SoC)، على أمل أن يختار المزيد من صانعي الهواتف الذكية مجموعة شرائح ومعالجات "Exynos" الخاصة بشركة سامسونغ في أجهزتهم.

وقال عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي إن "Exynos 2100" قيد الإنتاج الضخم بالفعل، ومن المتوقع أن تعمل مجموعة الشرائح على تشغيل هاتف "سامسونغ غلاكسي إس21" المتميز، والذي من المقرر أن يتم الكشف عنه يوم الخميس، إلى جانب "Snapdragon 888 Mobile AP" من شركة "كوالكوم".