كيف تنقل أعضاء مجموعات واتساب إلى سيجنال؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت بيانات من شركة "أبتويا" للأبحاث، أن نحو 810 آلاف مستخدم عالميًا، عمدوا إلى تحميل تطبيق "سيجنال" الأحد الماضي، بزيادة 18 ضعفا مقارنة بأرقام 6 يناير، اليوم الذي حدّث فيه "واتساب" شروطه للخصوصية.

إضافة إلى ميزة الحذف التلقائي للرسائل بعد مدة زمنية يحددها المستخدم، فإن التطبيق الجديد يوفر لك إمكانية نقل مجموعاتك من واتساب إليه، عبر هذه الخطوات.

بعد تنزيل التطبيق، يمكنك إنشاء مجموعة، عبر النقر على القائمة الموجودة في أعلى يمين التطبيق، واختيار إنشاء مجموعة جديدة.

سيكون بمقدورك بعد ذلك إضافة "جهات الاتصال" للمستخدمين الذين انضموا لـ"سيغنال" للمجموعة التي تنشأ بالنقر على خيار "إنشاء" أو "Create".

بعد تشكيل المجموعة "Group"، يمكن إنشاء "رابط" لها، يمكّنك من إضافة الأعضاء بسهولة إليها، وذلك بفتح "إعدادات المجموعة" أو "Group Settings"، والنقر بعدها على "رابط المجموعة" أو "Group Link"، ومن ثم تفعيلها.

عند إجراء الخطوات السابقة، سيصبح بمقدور المستخدم مشاركة "رابط المجموعة" للأصدقاء والعائلة أو زملاء العمل على "واتساب" لينضموا بدورهم إلى "مجموعة سيجنال".

وتتم الخطوة السابقة بمشاركة الرابط والموافقة على الأعضاء الجدد مع توفر خيارات للمشاركة مثل "نسخ الرابط" أو "كود كيو آر" أو "زر المشاركة".

ولمزيد من الحماية، يتوفر خيار "إعادة ضبط رابط المجموعة"، في حال الاشتباه بمشاركته من قبل أعضاء آخرين.